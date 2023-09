Kiedy Polska zagra z Albanią i czy musi wygrać?

Polska jest po meczu z Wyspami Owczymi. Po męczarniach wygrała 2:0. Mimo zwycięstwa nikt nie może być zadowolony ze stylu, w jakim udało się zgarnąć trzy punkty. Kiedy Polska zagra z Albanią?

Kiedy Polska zagra z Albanią?

Reprezentacja Polski z Albanią zagra już w niedzielę 10 września o 20:45. Po zwycięstwie nad Wyspami Owczymi, nasza kadra przesunęła się na trzeci miejsce w tabeli. Do Albanii traci jedno oczko, a do Czechów dwa. Po słabym stylu, jaki Polska zaprezentowała w starciu z Wyspami Owczymi, naprawdę zacząłem obawiać się Albańczyków.

Czy Polska musi wygrać z Albanią?

Styl gry naszej kadry zmusza nas do tego, że wiele osób zadaje sobie takie pytania. Albania i Czechy to najgroźniejsi rywale naszej grupy eliminacyjnej. Do końca eliminacji pozostały cztery spotkania i zagramy zarówno z naszymi sąsiadami jak i Albańczykami. Jeżeli chcemy awansować, to musimy wygrać co najmniej w jednym starciu. Oczywiście licząc, że ogramy po raz kolejny Wyspy Owcze i zrewanżujemy się Mołdawii. Polska nie musi zatem wygrać z Albanią, ponieważ możliwy jest scenariusz, że wystarczy nam do awansu wygrana z Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Nie da się jednak ukryć, że Albania to słabszy przeciwnik od naszych sąsiadów.

Fot. Pressfocus