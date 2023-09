Najważniejsze transfery do Arabii Saudyjskiej

Tego lata kluby Sadi Pro League były niezwykle aktywne na rynku transferowym. W czwartek zakończyło się okienko transferowe w Arabii Saudyjskiej. Oto najważniejsze transfery do ligi z Półwyspu Arabskiego.

Koniec okienka transferowego w Arabii Saudyjskiej

Kluby Arabii Saudyjskiej podczas tego lata dokonywały poważnych wzmocnień. Jedni z najlepszych piłkarzy rozgrywający swoje dotychczasowe mecze dla europejskich drużyn decydowało się na przeprowadzkę do Saudi Pro League. W czwartkowy wieczór dobiegło szaleństwo związane z transferami do zespołów z Półwyspu Arabskiego.

Karim Benzema

Jednym z pierwszych nowych nabytków ligi saudyjskiej został Karim Benzema. 35-latek w ostatnich sezonach był jednym z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Francuz w zeszłym sezonie dla Królewskich strzelił 31 goli w 43 meczach. W sezonie 2021/2022 poprowadził Real do triumfu w Lidze Mistrzów. Napastnik rok temu otrzymał prestiżową nagrodę – Złotą Piłkę. Benzema tego lata zasilił szeregi Al Ittihad.

Riyad Mahrez

Algierczyk za kwotę 35 mln euro trafił z Manchesteru City do Al Ahli. Mahrez był piłkarzem Obywateli od 2018 roku, gdzie co sezon notował świetne występy. Łącznie dla klubu Premier League wystąpił w 236 meczach, w których zdobył 78 bramek i zanotował 59 asyst. W poprzednim sezonem razem z drużyną z Etihad Stadium zdobył potrójną koronę.

Neymar

Brazylijczyk przeniósł się do Al Hilal pod koniec letniego okienka transferowe za 90 mln euro. Były piłkarz Barcelony poprzednie lata swojej kariery spędził w PSG, gdzie co roku świętował sukcesy z francuską drużyną. Łącznie z Paris Saint-Germain 5 razy został mistrzem Ligue 1 oraz 3-krotnie triumfował w Pucharze Francji. Dla ekipy z Parc des Princes zagrał w 173 spotkaniach, co przełożyło się na 118 goli i 77 asyst.

Fot. alhilal.com