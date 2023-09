W prasie od kilku dni przewijała się informacja, że Philippe Coutinho jest bliski opuszczenia Aston Villi. Al Duhail na łamach oficjalnych klubowych mediów poinformował, że brazylijski pomocnik został ich nowym nabytkiem.

Philippe Coutinho opuszcza Europę

Brazylijczyk od stycznia 2022 roku związany jest z Aston Villą. Coutinho trafił wówczas do klubu Premier League na zasadzie wypożyczenia z Barcelony. Następnie latem zespół ligi angielskiej kupił piłkarza z katalońskiej drużyny za 20 mln euro. 31-latek czasu spędzonego na boiskach Premier League nie może zaliczyć do udanych. Piłkarz trafił na Villa Park z nadzieją na odzyskanie formy, której również nie prezentował wysokiej w barwach Barcelony. Dla Aston Villi rozegrał 43 mecze, strzelił 6 goli i dołożył 3 asysty. W poprzednim sezonie wystąpił zaledwie w 22 spotkaniach, często notując wejścia z ławki rezerwowych.

Najlepszy czas w swojej karierze, pomocnik przeżywał w innym angielskim zespole, w Liverpoolu. Grając dla The Reds zawodnik poznał się jako specjalista od pięknych bramek. Coutinho potrafił zaskakiwać bramkarzy rywali pięknymi strzałami na krawędzi pola karnego.

Fabrizio Romano w ostatnim czasie informował, że 31-latek jest bliski porozumienia z Al Duhail. W piątek, na łamach swoich mediów, klub oficjalnie przedstawił Brazylijczyka jako ich nowego piłkarza. Phillipe zmienił barwy na zasadzie wypożyczenia. W nowym zespole będzie występował z numerem 9. Portal transfermarkt wycenia zawodnika na 10 mln euro.

Coutinho przeszedł z Liverpoolu do Barcelony za spore pieniądze

Philippe Coutinho dobrze spisywał się w Liverpoolu, co zaowocowało transferem do Barcelony. Brazylijczyk w 2018 roku zamienił The Reds na Barcelone. Kataloński klub zapłacił za pomocnika 135 mln euro. 31-latek razem z Ousmane Dembélé jest najdroższym zakupem w historii klubu La Liga. Francuski skrzydłowy również trafił do Barcy za 135 mln euro.

Fot. duhailsc.qa