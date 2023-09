Raúl może zostać trenerem Villarreal

Quique Setién został zwolniony z Villarreal z prowadzenia funkcji trenera. Nowym szkoleniowcem zespołu La Liga wkrótce może zostać legenda Realu Madryt, Raúl.



Villarreal nie może zaliczyć początku nowego sezonu do udanych. W lidze hiszpańskiej Żółta Łódź Podwodna zajmuje dopiero 15. miejsce w lidze. Klub w po 4. pierwszych kolejkach zgromadził zaledwie 3 punkty. Drużyna La Liga przegrywała z Realem Betis 1:2, Barceloną 3:4 i Cadiz 3:1. Jedyne zwycięstwo Villarreal zanotował z Mallorcą 0:1. Po słabym początku sezonu zarząd klubu zdecydował się rozstać z dotychczasowym trenerem Quique Setiénem. Były trener Barcelony poprowadził Villarreal w 39 spotkaniach, co przełożyło się na 18 zwycięstw, 6 remisów i 15 porażek. Jak informują media, zastępcą Hiszpana ma zostać legenda Realu Madryt – Raúl. Były napastnik jak do tej pory prowadził młodzieżowe ekipy Królewskich. Jeżeli 46-latek zdecyduje się na poprowadzenie Żółtej Łodzi Podwodnej będzie to jego pierwszy poważny klub, w którym będzie szkoleniowcem. 2-krotny król strzelców La Liga poinformował już władze Realu o zainteresowaniu ze strony Villarreal i jest chętny na poprowadzenie 15. drużyny w tabeli ligi hiszpańskiej.

Villarreal and Raul will discuss today in order to make final decision over managerial job. Real Madrid, open to letting him go in case Raul wants to accept 🟡🇪🇸

Discussions will follow waiting for Villarreal to decide on Quique Setién replacement. pic.twitter.com/nQvFc2iItI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2023