Gdzie i o której obejrzeć mecz Ukraina – Anglia?

Ukraina w sobotę zagra z Anglią. Jest to mecz na szczycie grupy C, który będzie gościć we Wrocławiu. Gdzie obejrzeć spotkanie Ukraina – Anglia i o której się zacznie?

Gdzie obejrzeć mecz Ukraina – Anglia. Transmisja w TV

Mecz Ukraina – Anglia będzie można obejrzeć na Polsat Sport i TVP Sport.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Polsat Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

O której Ukraina zagra z Anglią?

Mecz eliminacji Euro 2024 pomiędzy Ukrainą, a Anglią odbędzie się 9 września o 18:00 na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Faworytem do zwycięstwa jest oczywiście Anglia, która ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Anglicy to obecnie jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Kurs na zwycięstwo Synów Albionu w meczu z Ukrainą wynosi 1.43.

Sprawdź powołania najlepszych reprezentacji.

Fot. Pressfocus