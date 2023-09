Marco Verratti bliski przenosin do ligi katarskiej

Od początku lata trwała saga z udziałem opuszczenia Paris Saint-Germain przez Marco Verrattiego. Wygląda na to, że już niedługo poznamy zwieńczenie tej historii. Jak informuje włoski dziennikarz, Fabrizio Romano, 30-latek wkrótce zostanie piłkarzem Katarskiego klubu – Al Arabi.

Marco Verratti jakiś czas temu łączony był z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie interesował się nim – Al Hilal. Do transferu jednak nie doszło. Letnie okno transferowe w Ligue niedawno się zakończyło. Mistrzowie Francji przygotowali się wcześniej na ewentualne opuszczenie klubu przez Verrattiego i sprowadzili ze Sportingu Manuela Ugarte za 60 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że włoski pomocnik już w najbliższych dniach opuści drużynę PSG. 30-latek dla ekipy z Parc des Princes występuje od lata 2012 roku. Wtedy to do klubu Ligue 1 przeniósł się z Pescary za 12 mln euro.

Dla Paris Saint-Germain, Verratti wystąpił 416 meczach, strzelił 11 goli i zaliczył 61 asyst. Włoch ze stołeczną drużyną świętował następujące sukcesy: 9 razy mistrzostwo Francji, 6 razy Puchar Francji, 6 razy Puchar Ligi Francuskiej praz 9 razy Superpuchar Francji. Jak informuje Fabrizio Romano, piłkarz już niedługo zostanie zawodnikiem katarskiego, Al Arabi. Mistrz Francji przyjął ofertę zespołu z Qatar Stars League. Według Romano kwota transferu ma wynieść około 50 mln euro. Aktualnie ustalane są ostatnie szczegóły kontraktowe między Verrattim a Al Arabi.

Qatari side Al Arabi now hope to get Marco Verratti deal sealed by next week. Verratti was not in Doha this week yet, still waiting to plan for travel 🇮🇹🇶🇦 #AlArabi

Agreement reached with PSG 10 days ago for fee close to €45/50m, final details to be clarified on player side. pic.twitter.com/oOMpPBC3Aa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2023