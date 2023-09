Reprezentacja Polski w niedziele wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Albanią. Trener kadry narodowej, Fernando Santos, wziął udział w konferencji prasowej, aby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy przed meczem.

Santos spodziewa się trudnego meczu

Fernando Santos zdaję sobie sprawę, że Polska oraz Albania będą chciały w niedzielnym meczu zdobyć komplet punktów. Portugalski szkoleniowiec nie spodziewa się więc łatwiej przeprawy z reprezentacją rywali. Selekcjoner dostrzegł również rozwój drużyny narodowej Albanii w ostatnich latach.

,,Jestem przekonany, że ani ja, ani trener rywali nie myśli o tym, aby ten mecz zremisować. Obie reprezentacje wyjdą na boisko z zamiarem zwycięstwa. To nie będzie na pewno łatwe spotkanie. Będziemy grać z drużyną o ogromnej jakości, która cały czas się rozwija. Prowadziłem Portugalię przeciwko tej reprezentacji w 2016 roku i mam świadomość, jaki postęp zrobiła od tamtego czasu. To drużyna świetnie zorganizowana, podoba mi się to, jak potrafi bronić i jak atakować. Znam dobrze trenera rywali. Dlatego jestem przekonany, że w niedzielę obie reprezentacje będą walczyły z całych sił o to, aby zwyciężyć. Zobaczymy, jak będzie na końcu. To jest zupełnie normalne, że w futbolu zawsze ktoś musi wygrać i przegrać. Tak naprawdę każda z drużyn, jeśli zwycięży, do samego finiszu eliminacji będzie zależna od siebie. A jak przegra, będzie musiała oglądać się na to, co wydarzy się w innych meczach” – powiedział Fernando Santos

Z racji bardzo ważnego spotkania, który może być decydujący dla reprezentacji Polski w dalszych losach eliminacji Euro 2024, selekcjoner zachęcił polskich kibiców aby wspierali naszą kadrę narodową.

,,Chciałbym, żeby jutro wszyscy kibice byli z reprezentacją. Za złe rzeczy możecie obwiniać mnie – jestem trenerem i jestem już do tego przyzwyczajony. Chciałbym prosić, żebyście wspierali piłkarzy” – oznajmił trener.