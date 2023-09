W niedziele wieczorem reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Grzegorz Krychowiak odpowiedział na pytania dziennikarzy przed meczem w Tiranie.

Krychowiak przed meczem z reprezentacją Albanii

Grzegorz Krychowiak niespodziewanie został powołany przez Fernando Santosa na mecze z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Pomocnik odniósł się do ostatniego meczu Polaków, w którym po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego nasza kadra wygrała spotkanie.

,,Trudno jest na gorąco, tuż po meczu, wydawać opinie na temat spotkania, bez wcześniejszej analizy. Wiemy, że są elementy, które musimy poprawiać. W potyczce z Wyspami Owczymi najważniejsze było dla nas, żeby zdobyć trzy punkty i ze spokojną głową przygotowywać się do starcia z Albanią. To się udało i to jest dla mnie najważniejsze” – powiedział Grzegorz Krychowiak



W meczu z Wyspami Owczymi zawodnik nie pokazał się z najlepszej strony. Gra Krychowiaka spotkała się z krytyką ze strony mediów. Piłkarz saudyjskiego Abha stwierdził, że krytyka jest częścią tego sportu i nie zwraca na to uwagi.

,,Nie mam problemu z tym, że jestem krytykowany. Mam 33 lata, nie przejmuję się tym. Dla mnie najważniejsze jest to, co powie trener. Każdy ma prawo do oceny, krytyki czy pochwał, to oczywiście także część piłki nożnej. Pewne wycinki z gry mogą kogoś śmieszyć i ja muszę to zaakceptować. Jako doświadczony zawodnik nie obrażam się na takie rzeczy” – skomentował pomocnik reprezentacji Polski.



Grzegorz Krychowiak zaznaczył również że kadrowicze są w pełni skoncentrowani przed meczem z Albanią i spodziewają się ciężkiej przeprawy.

,,Przyjechaliśmy do Tirany w pełni skoncentrowani. Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Zagramy z rywalem o wysokiej jakości, czeka nas trudne starcie, ale zrobimy wszystko, by było dla nas zwycięskie” – oznajmił piłkarz.



Fot. PressFocus