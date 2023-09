Albania vs Polska – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.65 Albania vs Polska Podwójna szansa 1X Obstaw

Polska piłka nożna w ostatnich dniach nie ma zbyt dobrej prasy i trudno się temu dziwić. Niestety wróciliśmy do przykrych czasów, gdzie głośniej mówi się o tym co poza boiskiem, niż o wydarzeniach czysto sportowych. Nasza reprezentacja znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji jeśli chodzi o awans na Euro 2024, bo spotkanie w Albanii to „mecz o życie”. Czy polscy piłkarzy zostawią w szatni wszystkie afery i wyjdą na boisko odpowiednio zdeterminowani? Na to pytanie poznamy odpowiedź już wieczorem. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Albania vs Polska – typy bukmacherskie

Chyba dawno nie było tak dramatycznej sytuacji, w której Polska musi obawiać się rywala na poziomie Albanii. Niestety, nasza gra w ostatnich miesiącach nie wygląda najlepiej i wydaje się, że zatrudnienie Fernando Santosa nie zdaje egzaminu. Kadra nie ma charakteru i nie bronią nas nawet wyniki. Jeśli przegramy niedzielny mecz w Tiranie, praktycznie wypiszemy się z walki o awans do Euro 2024.

Nie pozostaje nam nic innego, jak pójść w stronę gospodarzy. Albania przed własną publicznością potrafi być groźna i urwać punkty wyżej notowanym rywalom. W obecnej dyspozycji naszych rodaków ciężko o choćby minimalny optymizm. Dlatego na nasz kupon trafia pozycja na podwójną szansę. Według mnie Albania nie przegra tego starcia, a na to zdarzenie wyceniono kurs @1.65.



Zapowiedź meczu Albania vs Polska

Niestety, to jest fakt niezaprzeczalny – w naszej kadrze dobrze się nie dzieje na boisku i poza nim. Grą kompletnie nie przekonują, grają chaotycznie, popełniają mnóstwo błędów. W efekcie presja rośnie i musimy gonić naszego rywala, ale także Czechy. Obie strony zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają to możemy zapomnieć o EURO 2024. Nasz margines błędów się wyczerpał, dawno nie było tak źle. Mimo wygranej przeciwko Wyspom Owczym na Narodowym w Warszawie pozytywów mało.

Albania wyjdzie na boisko odpowiednio zmotywowana i postara się wykorzystać naszą słabość. To może być nasz gwóźdź do trumny, gdyż to my mamy nóż na gardle. Dawno nie byliśmy pod taką presją, a w dodatku wszelkie afery pozaboiskowe nie pomagają w odpowiedniej koncentracji. Czeka nas piekielnie trudne 90 minut w Tiranie.

Kursy bukmacherskie Albania vs Polska

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zespół prowadzony przez Fernando Santosa jest nieznacznym faworytem tego pojedynku.



Bukmacher Wygrana Albanii Remis Wygrana Polski Betfan 3.40 3.20 2.25 Fortuna 3.45 3.30 2.22 LVBET 3.65 3.30 2.35

Gdzie obstawiać Albania vs Polska

Gdzie i o której oglądać mecz Albania vs Polska

Transmisja tego spotkania odbędzie się na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w niedzielę o godzinie 20:45.

Fot. Pressfocus