Gdzie obejrzeć i o której mecz Albania – Polska?

Reprezentacja Polski w niedzielę zagra na wyjeździe z Albanią. Jest to jeden z najważniejszych spotkań w eliminacjach i można stwierdzić, że gramy w tym przypadku o awans. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Albania – Polska.

Gdzie obejrzeć mecz Albania – Polska. Transmisja w TV

Mecz Albania – Polska będzie można obejrzeć za darmo na TVP Sport, TVP 1 i Polsat Sport Premium 1.

Gdzie obejrzeć w TV TVP 1, TVP Sport TVP 1, TVP Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Polsat Sport Premium 1 Polsat Sport Premium 1 Przejdź do transmisji

O której mecz Albania – Polska?

Mecz eliminacji ME 2024 między Albanią, a Polską rozpocznie się 10 września o 20:45. Spotkanie odbędzie się na Air Albania Stadium w Tiranie. Polscy kibice mają nadzieje, że po męczarniach z Wyspami Owczymi, nasza kadra zaprezentuje się z lepszej strony. Jesteśmy faworytem do zwycięstwa. Na papierze reprezentacja Polski prezentuje się dużo lepiej. Pozostaje liczyć na to, że nasza kadra zdobędzie komplet punktów. Kurs na zwycięstwo Polski w meczu z Albanią wynosi 2.37.

Sprawdź zbiór wszystkich transmisji piłkarskich na ten tydzień.

Fot. Pressfocus