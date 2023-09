Patrice Evra był jednym z najlepszych zawodników w historii futbolu na pozycji lewego obrońcy. Francuz podzielił się ciekawą historią, gdzie kawałek kurczaka włożony do buta pomógł mu uporać się z bólem i wejść na wyższy poziom jego piłkarskich umiejętności.

Patrice Evra doznał kontuzji po starciu z przeciwnikiem w meczu młodzieżowej reprezentacji Francji. Były obrońca sięgnął pamięcią do tych wydarzeń i opowiedział ciekawą historie. Evra zmagał się ze strasznym bólem.

„Musiałem stawić czoła wielu trudnościom. Ludzie dużo mówią o naszym sezonie 2004 z finałem Ligi Mistrzów, ale najbardziej szalony czas w Monako miał miejsce w meczu reprezentacji Francji, U21. Przeciwnik nadepnął mi na stopę i poważnie mnie upośledził. W szpitalu powiedziałem trenerowi Didierowi Deschampsowi, że było to zbyt bolesne i że nie mogę grać. Nie mogłam nawet chodzić” – powiedział Patrice Evra.



Były piłkarz Manchesteru United był potrzebny drużynie. Mimo urazu lekarze znaleźli sposób w jaki można było uśmierzyć ból zawodnika. Były obrońca rozpoczynał mecze z kawałkiem kurczaka w bucie.

,,Zespół mnie potrzebował, lekarze próbowali wszystkiego, ale ból nie ustępował. Dlatego pracownik powiedział: „Dlaczego nie zrobić tego po staremu?” Wszyscy zastanawiali się, co miał na myśli. Dodał: „Wystarczy włożyć kawałek kurczaka do buta”. Jestem osobą o otwartym umyśle. Poszedłem więc do mojego rzeźnika. Rzeźnik zapytał mnie, czego potrzebuję. Odpowiedziałem: „Kawałek kurczaka, ale mały”. Włożę to do buta. On tylko się roześmiał. Wróciłem do domu i zamówiłem jeden but w rozmiarze 42,5, a drugi w rozmiarze 44. Udało się. Oh, Poszło. Poczułam lekki ból, ale było okej”– wyznał Francuz



Francuz wyznał, że gra z kurczakiem w bucie pomogła mu wejść na wyższy piłkarski poziom. Dzięki czemu na jego grę uwagę zwrócili skauci Manchesteru United. W 2006 roku Evra podpisał kontrakt z klubem Premier League.

,,Skończyło się na tym, że bawiłem się kawałkiem kurczaka w bucie przez 4 miesiące. Nie ćwiczyłem z tym, bo mama by mnie zabiła za marnowanie jedzenia. Ale przed każdym meczem chodziłem do mojego rzeźnika. Powiedział do mnie: „Cześć Patrice! Jak zwykle ?’ Kurczak sprawił, że grałem tak dobrze, że w styczniu 2006 roku podpisałem kontrakt z Manchesterem United” – skwitował były reprezentant Francji



Fot. PressFocus