Niemcy od dłuższego czasu nie osiąga najlepszych wyników. Po wysokiej porażce z Japonią (1:4), reprezentacja Niemiec podjęła decyzję o zwolnieniu Hansiego Flicka z posady selekcjonera kadry narodowej. Znamy nazwisko potencjalnego następcy szkoleniowca.

Hansi Flick prowadził reprezentację Niemiec od sierpnia 2021 roku. W tym czasie w 25 meczach pod rządami byłego trenera Bayernu Monachium, kadra Niemiec wygrała 12 spotkań, zanotowała 7 remisów i 6 porażek. W ostatnich meczach niemiecka kadra nie prezentowała się najlepiej i notowała słabe wyniki. W poprzednich 5 spotkaniach zespół Haniego Flicka zremisował zaledwie jedno spotkanie, reszta kończyła się przegranymi. Po długiej serii bez zwycięstwa niemiecki związek piłkarski zdecydował rozstać się ze swoim selekcjonerem. Po zwolnieniu trenera głos zabrał prezes DFB.

,,Zgodziliśmy się, że reprezentacja potrzebuje nowego impulsu po ostatnich rozczarowujących wynikach. Potrzebujemy optymizmu i pewności siebie w perspektywie mistrzostw Europy w naszym kraju” – powiedział Bernd Neuedorf.

,,Sukces sportowy jest dla DFB najwyższym priorytetem. Właśnie dlatego ta decyzja była nieunikniona” – dodał prezes DFB

Rudi Voller, Hannes Wolf i Sandro Wagner poprowadzą teraz reprezentację Niemiec we wtorkowym meczu towarzyskim z Francją. Według medialnych doniesień, najpoważniejszym kandydatem na następcę Hasiego Flicka jest Julian Nagelsmann, który aktualnie pozostaje bez pracy. Nagelsmann w swojej karierze prowadził RB Lipsk oraz Bayern Monachium. Z Bawarczykami w sezonie 2021/2022 zdobył mistrzostwo Bundesligi.

OFFICIAL: Hansi Flick has been fired as Germany head coach pic.twitter.com/cAvWliNxX9

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2023