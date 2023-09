Reprezentacja Polski przegrała w niedzielę z Albanią 0:2. Taki wynik sprawia, że kwestia awansu ścieżką eliminacyjną staje się zależna nie tylko od naszej kadry, ale i wyników Albanii i Czech. Jest jednak inna nadzieja, ponieważ Polska może awansować na mistrzostwa Europy dzięki Lidze Narodów.

Polska po słabym meczu przegrała z Albanią 0:2. Szanse na awans z grupy eliminacyjnej są już małe i nie wszystko jest w nogach polskich piłkarzy. Muszą oni liczyć także na wpadkę Albanii albo Czech.

Na szczęście jest dla Polski inna ścieżka awansu do mistrzostw Europy. Co prawda wymaga wygrania dwóch spotkań, ale wciąż jest to dodatkowa szansa, która może zostać wykorzystana. Wszystko dzięki Lidze Narodów.

Na Euro kwalifikują się:

Poza eliminacjami do mistrzostw Europy można zakwalifikować się, wygrywając w barażach Ligi Narodów. Polska zajęła 11. miejsce w dywizji A, w której grają najsilniejsze reprezentacje. Gra w barażach jest więc praktycznie pewna. Trzy miejsca na Euro przypadną zwycięzcom play-offów w dywizjach A, B i C. Grają w nich zwycięzcy grup, którzy nie awansowali na mistrzostwa Europy. Jeżeli zwycięzca grupy dostał się do Euro dzięki standardowym eliminacjom, to w jego miejsce wchodzi niżej notowana drużyna. Gdy w puli zostaną wolne miejsca, to dołączą do niej reprezentacje z dywizji D. Jak na razie jedynymi reprezentacjami z dywizji A, które mogą mieć spory problem z awansem są Polska i Walia. Cztery najlepsze drużyny lig B i C nie mogą grać w wyższej dywizji o baraże.

Jeżeli nie będzie żadnych sensacji, to Polska będzie najwyżej rozstawionym zespołem w barażach. W przypadku, gdy nie zdarzy się nic niespodziewanego, Polska w półfinale najprawdopodobniej zagra z Estonią – zwycięzcą dywizji D. W finale może trafić na kogoś, kto nie zajął pierwszych czterech miejsc w dywizji B. Najbardziej prawdopodobnymi przeciwnikami są: Walia, Ukraina, Islandia, Norwegia. Polska będzie gospodarzem półfinału, natomiast gospodarze finału zostaną wyłonieni w losowaniu.

This is now the likeliest playoff scenario (as of 10 Sep 2023).

Poland projected to play Estonia, pushing Wales to a much harder opponent. Draw would decide who of 🇺🇦🇮🇸🇳🇴 goes to Path A and B.

Path A:

🇵🇱 v 🇪🇪

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇺🇦/🇮🇸/🇳🇴

Path B:

🇮🇱 v 🇮🇸/🇳🇴

🇧🇦 v 🇺🇦/🇮🇸

Path C:

🇬🇪 v 🇱🇺

🇬🇷 v 🇰🇿

— Tomislav Globan (@tgloban) September 10, 2023