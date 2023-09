Fernando Santos stanął w ogniu krytyki po słabym meczu Polski z Albanią. Nasza kadra w słabym stylu pokonała Wyspy Owcze, a w jeszcze gorszym przegrała w Tiranie. Obrywa się piłkarzom, trenerowi i Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Wiadomo już, kiedy poznamy odpowiedź na pytanie: czy Fernando Santos będzie trenerem reprezentacji Polski.

Fernando Santos odbędzie rozmowę z Cezarym Kuleszą

Tuż po meczu wszyscy związani z reprezentacją Polski zostali zaatakowani, od piłkarzy, po trenera aż do PZPNu. Na konferencji pomeczowej Fernando Santos kilka razy zaznaczał, że nie poda się do dymisji i był mocno zirytowany. W poniedziałek dziennikarz TVP Sport – Maciej Iwański, podał informację o tym, że Fernando Santos zostanie zwolniony. Wiąże się to także z dodatkowymi środkami dla trenera z racji zerwania umowy.

Jak donosi Jakub Seweryn, bardzo ważna rozmowa między Fernando Santosem, a Cezarym Kuleszą, odbędzie się we wtorkowe południe. To właśnie wtedy powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie, czy Fernando Santos dalej będzie trenerem reprezentacji Polski.