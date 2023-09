Najlepsze Tweety po meczu Polski z Albanią

Reprezentacja Polski ma jeden z najgorszych okresów od lat. Podczas wrześniowego zgrupowania brakowało zdecydowanie zaangażowania i nawet męczyliśmy się z Wyspami Owczymi. Oliwy do ognia dolała porażka z Albanią. Zapraszam na przegląd najciekawszych wpisów na Twitterze po meczu.

Reprezentacja Polski jest atakowana z każdej strony po meczu z Albanią. Krytyka naszej kadry staje się już chlebem powszednim, mało komu zabrakło cierpliwości, aby powstrzymać się od negatywnego komentarza w kierunku tego, co się dzieje z Polską piłką. Oto zbiór najlepszych Tweetów ekspertów i „ekspertów” piłkarskich.

Największym problemem naszej reprezentacji jest selekcjoner.Nigdy piłkarze.Tym do dupy już tak wleźli ,że srają na rzadko co kilka godzin.

Głupio mi aż to napisać. Poprosiłem Piotra Zielińskiego o wypowiedź po meczu, kiedy przechodził przez mixed zone do autokaru. Pokazał, że je jabłko i poszedł dalej. Totalna bezsilność i złość wśród reprezentantów bije na kilometr.

Ani Santos nie chce tu być, ani my go nie chcemy – od PZPN, przez kibiców, po piłkarzy (choć im to akurat nikt nie pasuje). Kończmy to, nawet jeśli on nie jest ani pierwszym, ani piątym winnym miejsca, w którym się znaleźliśmy. Ale tu sytuacja jest zero-jedynkowa.

— Przemek Langier (@plangier) September 10, 2023