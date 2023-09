Laurent Blanc przestał pełnić funkcje trenera drużyny Lyonu. Wiele wskazuje na to, że zastępcą francuskiego szkoleniowca zostanie Gennaro Gattuso.

Laurent Blanc prowadził Olympique Lyon od października 2022 roku. W poprzednim sezonie francuski zespół spisywał się poniżej oczekiwań i zajął dopiero 7. miejsce w ligowej tabeli. Oznacza to, że nie zobaczymy drużyny Lyonu w europejskich pucharach w nadchodzącej edycji. Klub Ligue 1 również w tym sezonie zawodzi. Zespół do niedawana prowadzony przez byłego selekcjonera reprezentacji Francji zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligi francuskiej, z dorobkiem zaledwie 1 pktu po 4. kolejkach. Działacze klubu wraz z Laurentem Blancem doszli do porozumienia i 57-latek w poniedziałek przestał pełnić funkcje trenera Olympique Lyonu. Jak donoszą media, nowym kandydatem na szkoleniowca francuskiej drużyny jest Gennaro Gattuso.

Ostatnim klubem jaki prowadził 45-latek była Valencia. Włoch poprowadził zespół Nietoperzy w 22 spotkaniach. Po serii nie najlepszych wyników zarząd drużyny La Liga postanowił rozstać się z Gattuso. Były reprezentant Azzurrich od stycznia obecnego roku pozostaje bezrobotny. Oprócz Valencii Gennaro Gattuso trenował takie zespoły jak: Napoli i AC Milan. Wiele wskazuje na to, że Włoch wkrótce obejmie Lyon. Z informacji podanych przez media wynika, że klub Ligue 1 oraz 45-latek dogadują ostatnie szczegóły kontraktu.

🚨🇮🇹 Gennaro Gattuso is close to becoming the new manager of Lyon! Just a few details are left, reports @DiMarzio. pic.twitter.com/d51dQOkNvM

— EuroFoot (@eurofootcom) September 11, 2023