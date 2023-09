Faworyci do objęcie posady selekcjonera reprezentacji Polski

Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski wiele wskazuje na to, że przygoda trenera Fernando Santosa z Biało-Czerwonymi już niedługo dobiegnie końca. Kto jest największym faworytem na objęcie posady selekcjonera naszej kadry narodowej?

Czy to koniec Fernando Santosa?

Fernando Santos został trenerem reprezentacji Polski w styczniu obecnego roku. Portugalczyk poprowadził Biało-Czerwonych w 6 meczach. W tym czasie były selekcjoner Portugalii zanotował 3 zwycięstwa oraz 3 porażki. Pod wodzą Santosa przegrywaliśmy z Czechami, Mołdawią oraz Albanią. 68-latek poprowadził Polaków do zwycięstwa w spotkaniach z Albanią, Niemcami i Wyspami Owczymi. Styl gry reprezentacji Polski pod wodzą szkoleniowca jest daleki od ideału. Na ostatnim zgrupowaniu kadry, gdzie Polacy wymęczyli zwycięstwo z Wyspami Owczymi, przyszedł czas na mecz z Albanią. Zespół portugalskiego szkoleniowca przegrał spotkanie w Tiranie 2:0 i wiele wskazuje na to, że po porażce zwolnienie Fernando Santosa zbliża się wielkimi krokami. We wtorek przed południem ma dojść do spotkania Cezarego Kuleszy z Portugalczykiem, po którym prawdopodobnie PZPN wyda oficjalny komunikat, w którym potwierdzi rozstanie z byłym selekcjonerem Portugalczyków. Faworytami do objęcia posady trenera reprezentacji Polski jest Marek Papszun oraz Maciej Skorża.

Marek Papszun

Papszun jest uważana za jednego z najlepszych trenerów na polskim podwórku. 49-latek w 2016 roku został szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Drużynę Medalików wprowadził do Ekstraklasy, a w poprzednim sezonie wywalczył z klubem z Częstochowy mistrzostwo Polski. W sezonach 2020/21 i 2021/22 z Rakowem sięgnął również po Puchar Polski. Od początku lata Marek Papszun pozostaje bez pracy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że to właśnie 49-latek jest głównym faworytem do objęcia posady selekcjonera.

Maciej Skorża

Skorża to niezwykle doświadczony trener. W swojej karierze trenował takie kluby jak: Wisła Kraków, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin czy Lech Poznań. Tak więc, topowe kluby w Polsce. 51-latek na swoim koncie ma takie sukcesy jak: 3 Puchary Polski z Legią Warszawa oraz po 2 mistrzostwa Polski z Lechem Poznań i Wisłą Kraków. Najpoważniejszą przeszkodą do zostania szkoleniowcem Biało-Czerwonych jest to, że Skorża aktualnie prowadzi japoński zespół, Urawę Reds.