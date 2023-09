Po nieudanym ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski, media sugerowały, że z posadą selekcjonera narodowego może pożegnać się Fernando Santos. We wtorek doszło do spotkania między Cezarym Kuleszą a Fernando Santosem. PZPN podjął decyzję o dalszej współpracy ze szkoleniowcem. Swoją opinią na temat ostatnich wydarzeń podzielił się Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl na Youtube.

Fernando Santos pozostał na stanowisku selekcjonera

Zdaniem Tomasza Włodarczyka przed reprezentacją Polski ciężkie czasy. W ostatnich latach Biało-Czerwoni przyzwyczaili nas do regularnego pojawiania się naszej kadry na najważniejszych reprezentacyjnych turniejach.

,,To apogeum rocznika 80., który przez lata tworzył kręgosłup kadry. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie przesilenia, a niewiele z tym robimy. Jeśli nie awansujemy na EURO, możemy być w tarapatach i ta reprezentacja nam obrzydnie. Spadniemy do trzeciego koszyka podczas losowań do eliminacji mundialu i będzie nam trudno awansować. Będziemy mieli cykl 4-5 lat bez dużego turnieju. Zapomnieliśmy już o czymś takim, przyzwyczailiśmy się do luksusu gry w gronie najlepszych, a to się za chwilę może skończyć” – powiedział dziennikarz.



Tomasz Włodarczyk jest zdziwiony postawą Santosa, który miał możliwość otrzymania raportów na temat piłkarzy młodzieżowej reprezentacji Polski od trenera Michała Probierza. Portugalczyk nie skorzystał z przedstawionej mu oferty.

,,Michał Probierz był gotowy stworzyć raport dla selekcjonera reprezentacji Polski na temat zawodników, których już prowadził, np. Karola Świderskiego i tych, których teraz ma pod batutą w kadrze młodzieżowej. Fernando Santos – z tego co mi wiadomo – nie był zainteresowany w ogóle takim raportem” – skomentował redaktor.

Włodarczyk ma zastrzeżenia do pracy Fernando Santosa. Jego zdaniem, Portugalczyk podchodzi nieprofesjonalnie do obowiązków trenera reprezentacji narodowej.

,,Fernando Santos nawet nie chce wybrać się na mecz Legia – Midtjylland czy Legia – Widzew, a stadion ma prawie pod domem. To jest dla mnie nieposzanowanie miejsca, w którym pracuje. My w ogóle nie szanujemy się jako naród, bo mamy świetne zaplecze i analityków, a sztab z tego nie korzysta” – stwierdził Włodarczyk.