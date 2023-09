Przerwany mecz pomiędzy Rumunią a Kosowem

Mecz, który odbył się w ramach eliminacji do Europ 2024 pomiędzy Rumunią a Kosowem został przerwany z powodów haseł politycznych. Po kilkudziesięciu minutach piłkarze wrócili do gry.

W meczu Rumunia – Kosowo w ramach eliminacji do Euro 2024 doszło do skandalicznego zachowania. Kibice rumuńskiej kadry wywiesili transparent z politycznymi hasłami obrażającymi Kosowo. Piłkarze drużyny gospodarzy próbowali jeszcze uspokoić sytuację na trybunach, jednak arbiter prowadzący spotkanie odesłał zawodników obydwu drużyn do szatni. Mecz został wznowiony po kilkudziesięciu minutach.

Match between Kosovo and Romania is set to resume in 5 minutes.

If the match was to be suspended again, Kosovo could be awarded the 3 points! #ROUKOS 🇽🇰🇷🇴 | #EURO2024 pic.twitter.com/S9WUFyozyA

