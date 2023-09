Za nami kolejne mecze eliminacji euro 2024. Po nieudanym zgrupowaniu reprezentacja Polski spadła na przedostatnie miejsce w tabeli. Sprawdź jak wygląda sytuacja w grupach eliminacji Euro 2024.

Gruba A

W grupie A mamy nieoczywistego lidera. Reprezentacja Szkocji idzie jak burza w meczach eliminacyjnych, wygrywając wszystkie dotychczasowe spotkania i to oni są na szczycie tabeli. Szkocja zgromadziła do tej pory 15 pktów. Druga Hiszpania ma 9 pktów. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego ma jeden mecz rozegrany mniej.

Spain narrow the gap to the 🔝 How Group A is shaping up 👇#EURO2024 pic.twitter.com/xhy2YFpVz1 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 12, 2023

Grupa B

W grupie B bez niespodzianek. Francuzi z kompletem pktów znajdują się na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu znajduje się reprezentacja Holandii, która w pierwszym meczu uległa Francji 4:0. Przy następnym zgrupowaniu zmierzą się dwie najlepsze reprezentacje tej grupy.

Grupa C

Anglia po 5 meczach zdobyła 13 pktów, co daje im pozycję lidera. Synowie Albionu stracili pierwsze pkty w sobotnim meczu z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu. 3 drużyny w tej grupie zgromadziły na swoim koncie po 7 pktów. Są to: Włochy, Ukraina, Macedonia Północna.

🔀 Italy move ahead of Ukraine

👊 North Macedonia pick up important points ⚖️ Group C as things stand…#EURO2024 pic.twitter.com/dNg82qQksa — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 12, 2023

Grupa D

Bardzo ciekawa grupa, w której 4 drużyny mają realne szanse na awans. Z dorobkiem 10 pktów na szczycie znajduje się Chorwacja. Tuż za nimi z taką samą liczbą oczek uplasowała się reprezentacja Turcji.

Group D looks like this after wins for Croatia and Wales:#EURO2024 pic.twitter.com/0Wft3Ye2lK — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 11, 2023

Grupa E

Grupa E, grupa reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni minionego zgrupowania nie mogą zaliczyć do udanych. Po wymęczonym zwycięstwie z Wyspami Owczymi nastąpiła bolesna porażka z Albanią. Polacy znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli. Liderem naszej grupy jest zespół Albanii.

Grupa F

Belgia oraz Austria walczą o pozycje lidera. W następnej kolejce dojdzie do starcia obu ekip. W obecnej chwili dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu na pierwszym miejscu znajduje się reprezentacja Belgii z 13. pktami.

🤏 Tight at the top in Group F after wins for Belgium and Austria…#EURO2024 pic.twitter.com/u4YjbZAtyZ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 12, 2023

Grupa G

Węgry oraz Serbia z 10. pktami na koncie znajdują się na szczycie swojej grupy. Warto jednak zaznaczyć, że Węgrzy mają jedno spotkanie rozegrane mniej.

This is how Group G looks 👊#EURO2024 pic.twitter.com/JROjveovVm — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 10, 2023

Grupa H

Również wyrównana grupa. 4 zespoły z szansami na awans na Euro 2024. Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się reprezentacja Słowenii z 13. pktami na koncie.

Scotland’s #EURO2024 campaign is almost done & dusted. But look at Group H 👀 pic.twitter.com/Cze0mPTY24 — 𝐄𝐰𝐚𝐧 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 📝 (@ewansmithpr) September 10, 2023

Grupa I

Na czele tabeli z ilością 14. pktów znajduje się reprezentacja Szwajcarii. Tuż za nimi z 12. pktami jest zespół Rumunii. Grupę I z 2. pktami na koncie zamyka reprezentacja Andory.

Wins for Switzerland, Romania and Israel ✅ How things stand in Group I… 🔻#EURO2024 pic.twitter.com/2TeXLwK0zJ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 12, 2023

Grupa J

W grupie J samotnym liderem jest reprezentacja Portugalii. Portugalczycy wygrali wszystkie dotychczasowe mecze nie tracąc w nich żadnej bramki.