Grzegorz Lato wskazał swojego faworyta na nowego trenera

Fernando Santos prawdopodobne w niedługim czasie zostanie zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. W rozmowie z TVPSPORT.PL były prezes PZPN, Grzegorz Lato podzielił się swoją opinią, kto jego zadaniem powinien zostać nowym trenerem Biało-Czerwonych.

Polski trener najlepszą opcją na nowego trenera reprezentacji narodowej

Zdaniem byłego prezesa PZPN drużynę Biało-Czerwonych powinien poprowadzić Polski trener. Grzegorz lato zwraca również uwagę na nieudane kampanie pierwszego z Portugalczyków w naszej kadrze narodowej, Paulo Sousy.

,,Moje zdanie w tej sprawie się nie zmienia – reprezentację powinien prowadzić polski trener. Zatrudnienie pierwszego Portugalczyka było błędem, bo Paulo Sousa uciekł. Zanim jednak zdezerterował drużyna narodowa pod jego wodzą nic nie osiągnęła. Niektórzy mówią, że miała za to styl, ale na końcu liczą się wyniki, a ich nie było. Znacznie lepsze rezultaty osiągali Jerzy Brzęczek i Czesław Michniewicz, już o Adamie Nawałce nie wspominając. Teraz sytuacja jest jeszcze gorsza niż za Sousy. Santos, czyli trener z wielkim doświadczeniem doprowadził nas do tego miejsca, w którym obecnie jesteśmy. Szkoda jednak, że Portugalczyk nie uciekł do tej Arabii Saudyjskiej, bo o tym się jakiś czas temu mówiło” – powiedział Grzegorz Lato.

Według byłego reprezentanta Polski najlepszym materiałem na nowego selekcjonera byłby były trener Rakowa Częstochowa, Marek Papszun. Lato dostrzega w trenerze silną osobowość oraz docenia jego obeznanie z Ekstraklasą.

,,Bezdyskusyjnie musi być Polak! Marek Papszun. Ten trener w mojej ocenie jest właściwym kandydatem. Innego nie widzę. Potrzebujemy człowieka, który jest obeznany z polską ligą. Musi być szkoleniowiec z mocnym charakterem, bo inaczej nadal będzie bałagan w kadrze. Papszun posiada silną osobowość, więc może kapitan wtedy będzie zadowolony” – stwierdził były prezes PZPN.