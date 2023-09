Polska – Słowenia – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.25 Polska - Słowenia handicap +1.5 Słowenia 2 Obstaw

Teraz już nie ma marginesu na błędy, trzeba grać na sto procent, bo to są takie mecze na które czeka się cały rok. Na mistrzostwach Europy w siatkówce na placu boju pozostały już tylko cztery zespoły: Włochy, Francja, Słowenia i Polska. Przegrani zagrają w małym finale pocieszenia o brązowy medal, natomiast zwycięzcy o złoto. Polacy w ćwierćfinale przeciwko Serbii pokazali charakter i udowodnili, że są w stanie trzymać ciśnienie, a w kluczowym momencie złamać przeciwnika. Jednak tutaj czeka ciężki rywal z którym mamy problemy na przestrzeni ostatnich latach. Czy uda się w końcu przełamać tą niemoc? Początek spotkania w czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam do lektury!

➡️ 2 zwycięskie sety Polski ⬅️

Polska – Słowenia – typy bukmacherskie

Trzeba sobie powiedzieć, że w ćwierćfinale nasza drużyna miała najbardziej wymagającego rywala spośród wszystkich drużyn. Serbowie widać było od początku turnieju, że rozkręcali się z meczu na mecz. Na początku przegrali gładko z Włochami 0:3, ale potem już stopniowo łapali wiatru w żagle i wygrywali mecz za meczem. Zaczęli mocno skoncentrowani i wygrali z nami pierwszego seta na przewagi, a w drugim już nasi zawodnicy wrócili na właściwe tory i pokonali ich do 15. Trzeci set był już szalony, zacięty i walka była punkt za punktem. Ostatecznie nasi zawodnicy wygrali 36:34 i Serbowie już pękli. W czwartym większych problemów już nie mieliśmy i zakończyliśmy ten pojedynek zwycięstwem 3:1. Polacy na tych mistrzostwach ani razu nie przegrali dwóch setów i kontynuują passę siedmiu kolejnych wygranych. Słowenia również idzie jak burza i na tym turnieju jeszcze nie przegrała. Chociaż patrząc na ich rywali to największym wyzwaniem była Turcja oraz Bułgaria. W 1/8 finału trafili na Ukrainę, która nie była wymagającym rywalem i zwyciężyli 3:1. Słoweńcy nie razu pokazywali, że w kluczowych momentach wchodzą na najwyższy poziom i nieprzypadkowo kolejny raz z rzędu meldują się w półfinale. Dlatego myślę, że szykuje nam się tie-break, a w nim zadecyduje dyspozycja dnia. Kibicuje naszym z całego serca, ale gram handicap +1.5 seta Słowenia.

Zapowiedź meczu Polska – Słowenia

Słowenia to nie jest zespół, z którymi Polacy mają dobre wspomnienia. Jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, są to myśli najgorsze. Od 2015 do 2021 roku najbliżsi rywale Biało-Czerwonych za każdym razem eliminowali ich z tego turnieju. Najpierw w ćwierćfinale w 2015 nasza ekipa przegrała 2:3, dwa lata potem w 1/8 finału 0:3. W ostatnich dwóch turniejach Słoweńcy dwukrotnie zwyciężali 3:1 w półfinale. Teraz po raz trzeci z rzędu zagrają z Polakami o finał. W tym roku podopieczni Grbicia wygrali z nimi w Lidze Narodów 3:2, ale ostatnio 18 sierpnia przegrali w Memoriale Wagnera 0:3. To tylko pokazuje, że Słowenia kompletnie nam nie leży i nie potrafimy z nimi wygrać. Każdy jednak ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej i niemoc zostanie przełamana. Potencjalnie mamy najlepszą drużynę w historii i nie możemy nikogo się bać. Nasz rywal do tej pory nie mierzył się z tak trudnym przeciwnikiem.

Kursy bukmacherskie Polska – Słowenia

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w naszym kraju. Nie jest niczym zaskakującym, że to Polska podejdzie do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta.



Bukmacher Wygrana Polski Wygrana Słowenii Betfan 1.32 3.45 LVBET 1.25 4.00 Fortuna 1.30 3.55

Gdzie obstawiać Polska – Słowenia

Wszystkie mecze mistrzostw Europy w siatkówce, w których występuje Polska, możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Polska – Słowenia

Transmisja tego spotkania odbędzie się na kanale Polsat Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w czwartek o godzinie 18:00.

Fot. Pressfocus