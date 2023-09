Mecz o Superpuchar Europy odbędzie się w Polsce!

Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, na PGE Narodowym w Warszawie w 2024 roku odbędzie się mecz o Superpuchar Europy.

Finał europejskich rozgrywek zostanie rozegrany w Polsce

Mecz o Superpuchar Europy odbywa się zawsze na początku nowego sezonu. Jest to okazja do zdobycia pierwszego trofeum już na starcie rozgrywek. W spotkaniu tym udział bierze zwycięzca Ligi Mistrzów oraz wygrany Ligi Europy. Tego lata finał między Manchesterem City a Sevillą odbył się na Georgios Karaiskakis Stadium w Grecji. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, a w tych lepsza okazała się drużyna Obywateli.

Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, w Polsce odbędzie się kolejny mecz o europejskie trofeum. Warto przypomnieć, że w 2015 roku w naszym kraju odbył się finałowy mecz Ligi Europy między Sevillą a Dnipro Dniepropietrowsk. Klub La Liga wygrał wtedy tamto spotkanie 3:2. Mecz został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Następnym meczem o europejskie trofeum było starcie Manchesteru United z Villarrealem. Mecz odbył się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Wówczas triumfowała drużyna ligi hiszpańskiej. Mecz zakończył się wynikiem 1:1. Po dogrywce, która nie przyniosła rozstrzygnięcia przyszedł czas na rzuty karne. Konkurs jedenastek w tamtym spotkaniu był jednym z najbardziej emocjonujących w historii europejskich rozgrywek. Ostatecznie Żółta Łódź Podwodna pokonała zespół Czerwonych Diabłów 11:10.

🚨Superpuchar Europy 2024 w Warszawie. To w zasadzie pewne. UEFA ma zatwierdzić temat na najbliższym Komitecie Wykonawczym:https://t.co/rS6G1gwEHX — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 14, 2023

Rekordziści pod względem zwycięstw w meczu o Superpuchar Europy

Najwięcej zwycięstw w meczu o Superpuchar Europy mają na swoim koncie: Real Madryt, Barcelona, AC Milan. Wszystkie wspomniane kluby zdobył trofeum 5-krotnie.