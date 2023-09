Matka Harry’ego Maguire’a wydała specjalne oświadczenie

Harry Maguire od kilku sezonów jest nieustannie obiektem kpin, wyzwisk oraz często obarczany jest za niepowodzenia swoich drużyn. Patrząc na cierpienia syna, matka obrońcy reprezentacji Anglii wydała specjalny komunikat.

Harry Maguire od jakieś czasu stał się pośmiewiskiem w świece futbolu. Kibice Manchesteru United oraz reprezentacji Anglii zrzucają winę na obrońce za każde niepowodzenie tych drużyn. W niedawnym meczu między Anglią a Szkocją wygranym przez Anglików 3:1, Harry Maguire strzelił bramkę samobójczą. 30-latek za swoje niefortunne zagranie musiał zmierzyć się z ogromną krytyką, a także ponowie stał się celem drwin ze strony internautów. W obronie piłkarza Czerwonych Diabłów stanęła matka piłkarza, która wydała specjale oświadczenie wspierające syna.

„Jako mama widzę poziom negatywnych i obelżywych komentarzy ze strony niektórych fanów, ekspertów i mediów, co jest haniebne i całkowicie nie do przyjęcia w każdym środowisku, nieważne, że ktoś pracuje dla klubu i kraju”.

„Jak zwykle byłam na trybunach, to nie do przyjęcia, co powstało z niczego”.

„Rozumiem, że w świecie futbolu są wzloty i upadki, pozytywne i negatywne, ale to, co otrzymuje Harry, wykracza daleko poza futbol”.

„Dla mnie patrzenie, jak przechodzi przez to, przez co przechodzi, nie jest w porządku. Nie chciałbym widzieć, jak inni rodzice lub gracze przechodzą przez to w przyszłości, zwłaszcza młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy dzisiaj przebijają się przez szeregi”.

„Harry ma ogromne serce, jest silny psychicznie i potrafi sobie z tym poradzić, tak jak by sobie nie poradzili”.

„Nie życzę nikomu takich nadużyć”.

Harry Maguire’s mom statement.

“As a mum, seeing the level of negative and abusive comments in which is receiving from some fans, pundits and the media is disgraceful and totally unacceptable to any walk of life never mind someone who works his socks off for club and country”.… pic.twitter.com/N4Omejo6VZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023