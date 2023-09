Fernando Santos oficjalnie został zwolniony ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Z racji takiego stanu rzeczy, media spekulują kto zostanie następcą portugalskiego szkoleniowca w roli trenera kadry narodowej naszego kraju. Marek Koźmiński na antenie Kanału Sportowego na Youtube przedstawił swoich kandydatów.

Marek Koźmiński w roli faworyta postrzega Michała Probierza

Marek Koźmiński swojego głównego faworyta do objęcia posady selekcjonera widzi Michała Probierza. Probierz aktualnie jest trenerem reprezentacji Polski U21, dzięki czemu mógłby wprowadzić młodych zawodników do kadry narodowej. Były piłkarz reprezentacji Polski zwraca również uwagę na małą ilość czasu do końca eliminacji Euro 2024. Do końca kwalifikacji pozostały 3 mecze.

,,Jest pod ręką, ma gotowy sztab, może bardzo łatwo przejść z U-21 do pierwszej reprezentacji. Pamiętajmy, że mamy bardzo mało czasu. Myślę, że Probierz przyjmie dużo obostrzeń, pewnych ustaleń z prezesem. No i jest pod jego ręką. Z dnia na dzień Michał zarabia punkciki i zdziwiłbym się, jakby to nie był on” – powiedział Marek Koźmiński.

Koźmiński uważa Marka Papszuna za dobrego trenera, jednak po ostatnich aferach wokół PZPN-u, zdaniem 52-latka, zatrudnienie byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa nie jest najlepszym pomysłem.

,,To człowiek o bardzo silnej osobowości. Człowiek mający pewne cechy wolicjonalne, które na dzisiaj mogą być nie do zaakceptowania w trudnym okresie, w jakim znalazł się PZPN. To nie tak, że ma zły warsztat czy jest złym trenerem. Jest trenerem, którego polska piłka poznała jako twardego dżentelmena, który rządzi i dzieli. Według mnie PZPN po tym, co się ostatnio działo, nie jest gotowy na tego typu osobowość” – stwierdził były reprezentant Polski.