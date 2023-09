Daniel Łukasik został nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław dokonał jeszcze jednego wzmocnienia przed coraz bardziej rozkręcającym się nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Nowym piłkarzem drużyny z Wrocławia został były reprezentant Polski – Daniel Łukasik.

Daniel Łukasik podpisał ze Śląskiem Wrocław umowę do końca obecnego sezonu

W poprzednim sezonie Śląsk Wrocław do ostatniej kolejki nie był pewien utrzymania się w Ekstraklasie. Wrocławianom udało się jednak utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zajmując piętnaste, ostatnie bezpieczne miejsce gwarantujące pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna z Wrocławia w minionych rozgrywkach straciła 48 goli, co stawiało ją razem z Koroną Kielce na 5. najgorszym miejscu pod względem ilości wpuszczonych bramek. Tego lata Wojskowi zadbali o wzmocnienia w linii defensywy, aby nie tracić sporej ilości goli. Do Klubu dołączyli między innymi: Aleks Petkov, Peter Pokorny oraz Cameron Borthwick-Jackson.

Śląsk Wrocław postanowił wzmocnić się o jeszcze jedno nazwisko przed rozkręcającym się nowym sezonem. Klub oficjalnie przedstawił byłego reprezentanta Polski, Daniela Łukasika jako nowego zawodnika zespołu z Wrocławia. Defensywny pomocnik dla naszej kadry narodowej rozegrał 5 spotkań i strzelił 1 gola. Zawodnik pozostawał od lipca wolnym zawodnikiem. Ostatnim zespołem, w którym występował był Radomiak Radom. 32-latek podpisał ze Śląskiem umowę obowiązującą do czerwca 2024 roku.

Śląsk Wrocław rozpoczął nowy sezon w dobrym stylu

Drużyna z Wrocławia w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy spisuję się znacznie lepiej niż w poprzedniej kampanii. Śląsk Wrocław po 7. rozegranych spotkaniach zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli. Zespół Jacka Magiery zgromadził na swoim koncie jak dotąd 13 pktów. Wojskowi razem z Jagiellonią Białystok zdobyli również najwięcej bramek – 12.

Fot. slaskwroclaw.pl