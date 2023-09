FIFA ogłosiła nominacje do nagrody FIFA The Best

FIFA przedstawiła nominację do nagrody FIFA The Best. W gronie nominowanych znalazło się dwunastu zawodników z pola, pięciu bramkarzy oraz pięciu trenerów, którzy najlepiej spisywali się w zeszłym sezonie.

Nominacje do FIFA The Best

Pierwsza edycja FIFA The Best miała miejsce w 2016 roku. Od tego momentu nagroda przyznawana jest co roku. Pierwszym Piłkarzem, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie był Crisitano Ronaldo. Portugalczyk razem z Lionelem Messim oraz Robertem Lewandowskim zdobyli wspomnianą wcześniej nagrodę 2-krotnie. W 2018 roku wyróżnienie otrzymał – Luka Modric. W zeszłym roku nagrodę przyznano Messiemu.

FIFA ogłosiło tegorocznych nominowanych. Na liście piłkarzy nie znalazło się nazwisko kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego.

Wytypowani zawodnicy z pola przez FIFA:

Julian Alvarez (Argentyna, Manchester City)

Marcelo Brozovic (Chorwacja, Al Nassr)



Ilkay Gundogan (Niemcy, Barcelona)



Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)



Rodri (Hiszpania, Manchester City)



Khvicha Kvaratskhelia (Gruzja, Napoli)



Kylian Mbappe (Francja, PSG)



Lionel Messi (Argentyna, Inter Miami)



Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)



Declan Rice (Anglia, Arsenal)



Bernardo Silva (Hiszpania, Manchester City)



Głównymi kandydatami wśród ekspertów do otrzymania nagrody FIFA The Best jest Lionel Messi oraz Erling Haaland.

Wytypowani bramkarze przez FIFA:

Yassine Bounou (Maroko, Al Hilal)



Thibaut Courtois (Belgia, Real Madryt)



Ederson (Brazylia, Manchester City)



Andre Onana (Senegal, Manchester United)



Marc-Andre ter Stegen (Niemcy, Barcelona)



Wytypowani trenerzy przez FIFA:

Pep Guardiola (Hiszpania, Manchester City)



Simone Inzaghi (Włochy, Inter Mediolan)



Luciano Spalletti (Włochy, Reprezentacja Włoch)



Xavi (Hiszpania, Barcelona)



Ange Postecoglou (Australia, Tottenham)



W tym przypadku eksperci są zgodni. Głównym faworytem do otrzymania wyróżnienia spośród trenerów jest – Pep Guardiola. Hiszpan w minionych rozgrywkach zdobył z zespołem Manchesteru City potrójną koronę. Guardiola wygrał Ligę Mistrzów, Premier League oraz Puchar Anglii.

Fot. PressFocus