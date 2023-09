Jadon Sancho swoim wpisem w mediach społecznościowych narobił sobie kłopotów. W czwartek Manchester United wydał oficjalny komunikat, w który poinformował, że Anglik został odsunięty od pierwszej drużyny Czerwonych Diabłów.

Jak potoczą się dalsze losy Jadona Sancho w Manchesterze United?

Jadon Sancho swoim wpisem w mediach społecznościowych spowodował niemałe zamieszanie. Erik Ten Hag po przegranym meczu z Arsenalem (3:1) udzielił wywiadu, w którym wyjaśnił swój wybór braku skrzydłowego w kadrze drużyny na mecz z Kanonierami. Holender wyjawił, że jego zdaniem 23-latek w ostatnim czasie nie prezentował profesjonalnego podejścia do treningów. Sancho szybko zdementował doniesienia trenera United i apelował aby kibice nie wierzyli w takowe spekulacje. Wiadome było, że za swoje zachowanie piłkarza czekają konsekwencje. Nie było pewne czy zawodnik pozostanie na Old Trafford. Ostatecznie jednak 23-latek pozostał w klubie Premier League. W czwartek Manchester United wydał komunikat, w którym poinformował, że Sancho został odsunięty od pierwszego zespołu. Na razie nie wiadomo jak długo potrwa rozłąka piłkarza z drużyną.

„Jadon Sancho będzie realizował indywidualny program treningowy, z dala od pierwszej drużyny, do czasu wyjaśnienia kwestii dyscyplinarnej” – możemy przeczytać w oświadczeniu klubu.

ℹ️ The club clarifies the current situation with Jadon Sancho.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2023

Sancho nie błyszczy w barwach Czerwonych Diabłów

Anglik swojej dotychczasowej kariery na Old Trafford nie może zaliczyć do udanych. Piłkarz trafił do Manchesteru United z Borussii Dortmund latem 2021 roku za 85 mln euro. W Borussii 23-latek był pierwszoplanową postacią w zespole. Zawodnik w 137 meczach strzelił 50 goli i zanotował 64 asysty. W ekipie Czerwonych Diabłów skrzydłowy jest daleki od formy prezentowanej na niemieckich boiskach. Dla United zagrał w 82 spotkaniach, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 6 asyst.