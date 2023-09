Poprzednia umowa Kyle’a Walkera obowiązywała do czerwca 2024 roku. Manchester City oficjalnie ogłosił, że Anglik przedłużył umowę z drużyną Obywateli.

Kyle Walker zostaje na dłużej w Manchesterze City

Poprzednia kontrakt obrońcy z mistrzem Anglii obowiązywała do 2024 roku. Tego lata krótki okres umowy Anglika z drużyną obywateli chciał wykorzystać Bayern Monachium, który był zainteresowany sprowadzeniem piłkarza. W poprzednim sezonie Pep Guardiola coraz częściej na prawej stornie obrony stawiał na młodego Rico Lewisa. Z tego powodu niewiadome było czy Kyle Walker nie będzie chciał odejść do drużyny mistrza Niemiec, chcąc występować w większej ilości spotkań. Ostatecznie 33-latek pozostał w zespole Manchesteru City. W czwartek klub Premier League poinformował, że obrońca reprezentacji Anglii przedłużył kontrakt z klubem. Walker podpisał nową umowę z Obywatelami do czerwca 2026 roku.

Kyle Walker osiągną wiele sukcesów w drużynie Obywateli

Kyle Walker trafił do Manchesteru City z Tottenhamu w lipcu 2017 roku. Koguty za transfer swojego zawodnika otrzymały od Obywateli 52,7 mln euro. Obrońca reprezentacji Anglii do tej pory wystąpił dla ekipy z Etihad Stadium w 260 meczach, w których strzelił 6 goli i zanotował 18 asyst. Walker podczas pobytu w klubie z Manchesteru zdobył wiele trofeów.

Razem z City wygrał: 5 razy mistrzostwo Anglii, 2 razy Puchar Anglii, 4 razy Puchar Ligi Angielskiej, 2 razy Superpuchar Anglii, Superpuchar UEFA oraz trofeum Ligi Mistrzów. Najlepszym sezonem spędzonym w drużynie Obywateli była poprzednia kampania. Klub w poprzednim sezonie zdominował wszystkie rozgrywki w jakich brał udział. Manchester City zdobył potrójną koronę jako drugi angielski klub. Pierwszym zespołem, który może pochwalić się takim osiągnięciem był Manchester United w sezonie 1998/1999.