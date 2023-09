Klub Premier League ma nowych właścicieli

W piątek stacja BBC Sport poinformowała, że Everton został sprzedany. Nowym właścicielem klubu Premier League została amerykańska firma inwestycyjna 777 Partners.

Everton ma nowych właścicieli

W piątek stacja BBC poinformowała o zmianie właściciela na Goodison Park. Dotychczas władze w Evertonie sprawował Farhad Moshiri. Biznesem zgodził się sprzedać 94,1% sowich akcji klubu z Liverpoolu amerykańskiej firmie inwestycyjnej – 777 Partners. Amerykanie są właścicielami również takich klubów jak: Genoa, Standard Liege, Hertha BSC, Vasco da Gama oraz Red Star FC.

Jak będzie spisywał się Everton pod rządami nowych właścicieli?

The Toffees są razem z Arsenalem, Manchesterem United, Chelsea, Liverpoolem i Tottenhamem drużyną, która najdłużej występuje w erze Premier Legaue. Zespół Evertonu zanotował już 32 starty. W ostatnich latach klub nie spisuje się jednak najlepiej. The Toffees do ostatnich kolejek musieli walczyć o utrzymanie się w lidze angielskiej. W tym roku drużyna z Liverpoolu również spisuje się poniżej oczekiwań. Zespół pod rządami managera Seana Dyche`a po 4 kolejkach zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli, z dorobkiem 1 pktu.

Kilka lat temu Everton zgłaszał swoje aspiracje do gry w europejskich pucharach. Jak się okazało, drużynie z Liverpoolu nie udało się ziścić swoich planów na dołączenie do czołówki Premier League. Tego lata The Toffees chcąc być spokojnym o zdobywanie bramek skupili się na transferach ofensywnych graczy. Nazwiska nowych nabytków jednak nie napawają optymizmem kibiców drużyny Premier League. Zespół opuścili piłkarze tacy jak Moise Kean oraz Alex Iwobi. Fani klubu na pewno liczą na to, że nowy właściciel będzie impulsem do lepszej gry na Goodison Park.