Juventus jest zainteresowany piłkarzem Arsenalu

Niedawno zakończyło się letnie okienko transferowe, a Juventus już planuje kolejne wzmocnienie. Na celowniku Starej Damy znalazł się Thomas Partey z Arsenalu.

Kłopoty Juventusu w linii pomocy

Tego lata drużynę Starej Damy opuścił Denis Zakaria. Do Juventusu dołączył w jego miejsce Manuel Locatelli z Saussolo za 30 mln euro. Niepewna jest przyszłość Adriena Rabiota w drużynie Serie A. Dodatkowo Paul Pogba otrzymał pozytywny wynik testu na doping. W organizmie Francuza wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu, przez co 30-latkowi grozi zawieszenie nawet do czterech lat. Piłkarz w najbliższym czasie zostanie poddany kolejnemu, decydującemu badaniu. Przez niepewną sytuację wspomnianych wcześniej zawodników Juventusu, klub planuje wzmocnienie na pozycji pomocnika. W gronie potencjalnych nabytków znalazł się Thomas Partley z Arsenalu. Klub Serie A prawdopodobnie w styczniu złoży ofertę Kanonierom za ich zawodnika.

🚨 Arsenal are bracing themselves for Juventus to try and poach Thomas Partey in January as a replacement for Paul Pogba. (Source: Daily Express) pic.twitter.com/oXYBjbcaT3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 15, 2023

Thomas Partey był podstawowym piłkarzem Arsenalu w poprzednim sezonie

Thomas Partey został piłkarzem Kanonierów w 2020 roku. 30-latek trafił do The Gunners za 50 mln euro z Atletico Madryt. W poprzedniej kampanii Arsenal rozegrał swój najlepszy sezon od kilku lat. Jednym z najważniejszych zawodników w zespole Mikela Artety był Partey. Ghańczyk odwdzięczył się zaufaniem Hiszpana i przez cały sezon prezentował wysoką formę. W zeszłych rozgrywkach wystąpił w 40 meczach, w których strzelił 3 gole. Główną pozycją na jakiej występuje 30-latek to cofnięty pomocnik. Tego lata do Arsenalu dołączył Declan Rice z West Hamu United za 116,6 mln euro, który wystawiany jest na pozycji zawodnika reprezentacji Ghany. W obecnym sezonie Thomas Partey częściej przez Mikela Artete wystawiany jest na prawej obronie.