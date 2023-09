Mario Balotelli rozwiązał kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem. W piątek Włoch został nowym piłkarzem Adany Demirspor.

Mario Balotelli wrócił do tureckiej ekipy

Włoski napastnik sezon temu za 2,62 mln euro dołączył do FC Sion. Do szwajcarskiej drużyny przeszedł z Adany Demirspor. Piłkarz po roku spędzonym Szwajcarii rozwiązał kontrakt z klubem i ponownie został piłkarzem Adany. 33-latek podpisał z tureckim zespołem kontrakt do czerwca 2024 roku. Portal Transfermakrt wycenia Włocha na 1,5 mln euro.

Jak spisywał się Balotelli w zeszłym sezonie?

Włoch w poprzednich rozgrywkach wystąpił w 21 meczach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty. W obecnym sezonie piłkarz w barwach FC Sion nie zanotował żadnego występu.