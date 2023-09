Betfan kurs 1.82 FC Barcelona - Betis Sewilla Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Piłkarski weekend na pełnych obrotach, a już mieliśmy kilka niespodzianek. Przede wszystkim we francuskiej Ligue 1 PSG przegrało na własnym stadionie z Niceą 2:3 i w Paryżu nie panuje najlepsza atmosfera. Zaskoczył także Southampton Jana Bednarka, gdzie zostali rozbici 1:4 przez Leicester City w pojedynku spadkowiczów. My jednak zaglądamy do hiszpańskiej La Ligi, bo tam w sobotni wieczór 16 września o godzinie 21:00 na Estadio Olímpico FC Barcelona zmierzy się z Betisem Sewillą. A każdy kto śledzi rozgrywki w Hiszpanii to wie, że starcia obu ekip zawsze gwarantują emocje, zapraszam do lektury i mojej propozycji bukmacherskiej!

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

FC Barcelona – Betis Sewilla – typy bukmacherskie

Gra FC Barcelony na razie nie wygląda tak jakby tego sobie każdy życzył. W pierwszej kolejce zaliczyli mały falstart remisując bezbramkowo 0:0 i od razu występują w roli goniącego Real Madryt. Potem przyszedł mecz z Cadiz i też długo się męczyli, dopiero w końcowej fazie spotkania strzelili dwie bramki i wygrali. W trzeciej kolejce grali z Villarreal i byliśmy świadkami szalonego meczu, bo „Żółta Łódź Podwodna” prowadziła już 3:2 ostatecznie przegrywając 3:4. Ostatnim przeciwnikiem „Dumy Katalonii” była Osasuna i bez problemów również się nie obeszło. W 85. Robert Lewandowski strzelając z rzutu karnego zapewnił drużynie trzy punkty. Betis Sewilla zremisowała u siebie z Atletico Madryt i przegrała 2:4 z Athletic Bilbao. Poza tym wygrana z Villarreal oraz Rayo Vallecano. Ogółem mogą być zadowoleni, a z meczu na mecz będą się rozkręcać. Goście na starcia przeciwko Barcelonie zawsze się dodatkowo mobilizują. Nie strzelili bramki tylko w jednym spotkaniu. Gospodarze w ostatnich dwóch meczach stracili cztery gole, a ich gra w defensywie to spory chaos i dużo prostych strat. Nie będę podejmować się rozstrzygnięcia, tylko przy takiej sile ofensywnej z obu stron zagram obie drużyny strzelą gola.

Zapowiedź meczu FC Barcelona – Betis Sewilla

Ostatnio te drużyny zmierzyły się ze sobą w kwietniu 2023. Wtedy FC Barcelona zwyciężyła 4:0, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Wcześniej to był mecz w Superpucharze i „Blaugrana” wygrała dopiero po rzutach karnych 3:2. Poprzedni sezon Real Betis zakończył na szóstej lokacie. Aktualnie, po czterech kolejkach, ciągle jest blisko czołówki, bo zajmuje siódmą pozycję z dorobkiem 7 pkt. Zdołał urwać punkty Atlético Madryt po bezbramkowym remisie. Jeśli chodzi o FC Barcelonę to najważniejszą informacją jest to, że z przerwy na reprezentację żaden zawodnik nie wrócił kontuzjowany (poza Gündoğanem, który ma stłuczone plecy, ale będzie dostępny na sobotni mecz), a to nie zawsze jest norma.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona – Betis Sewilla

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem tego meczu jest FC Barcelona, a najwyższy kurs na ich zwycięstwo proponuje LVBET – 1.40. Jeśli ktoś zdecyduje obstawić wygraną Betisu to również w LVBET – 8.00.



Bukmacher Wygrana FC Barcelony Remis Wygrana Betisu Sewilla Betfan 1.39 5.20 7.40 Fortuna 1.39 5.20 7.60 LVBET 1.40 5.20 8.00

Gdzie obstawiać FC Barcelona – Betis Sewilla

Spotkanie FC Barcelony z Betisem Sewillą oraz mecze hiszpańskiej La Ligi możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelona – Betis Sewilla

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na polskim kanale sportowym Eleven Sports 1. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Eleven Sports 1 Eleven Sports 1 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus