Manchester United – Brighton 16.09…

Betfan kurs 1.85 Manchester United vs Brighton Podwójna szansa 1-1 Obstaw

Ten mecz będzie śledziła piłkarska Polska, ponieważ po wielomiesięcznej przerwie, przeciwko United w barwach Brighton wystąpi Jakub Moder! To naprawdę kapitalne wieści, które sprawiają, że w sobotnie popołudnie można zasiąść przede telewizorem i delektować się emocjami w Premier League. Czerwone Diabły w tym sezonie nie zachwycają i to Brighton obecnie zajmuje wyższe miejsce w tabeli. Czy będzie to mecz „na przełamanie” dla United? Kibice z pewnością czekają na to, by ich drużyna w końcu weszła na odpowiednie tory. Zapraszam na bukmacherską analizę tego starcia.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Manchester United – Brighton – typy bukmacherskie

To musi być w końcu dzień dla kibiców Manchesteru United. Brighton radzi sobie w tym sezonie bardzo przyzwoicie, ale to w dalszym ciągu zespół, który ma pewne braki kadrowe. Oczywiście, zespół z Old Trafford nie jest w tym momencie żadnym pewniakiem, ale myślę, że w końcu udowodnią swoją wartość przed własnymi kibicami.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Będą chcieli dobrze wejść w mecz, więc idziemy w bezpieczny typ. Podwójna szansa na prowadzenie do przerwy lub po końcowym gwizdku. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.85. Warto odnotować fakt, że w tym sezonie United mają 100% skuteczności wygranych na swoim stadionie. Doping swoich kibiców jak widać bardzo im służy.

Zapowiedź meczu Manchester United – Brighton

Manchester United to zespół, który ma miliony fanów na całym świecie. To uznana piłkarska marka, która przez długie lata budowała swój sukces. Ostatnia dekada jednak nie jest dla nich usłana różami i pewnie złośliwi mogą ich nawet nazywać „średniakiem” ligowym. Czerwone Diabły zazwyczaj dobrze zaczynają sezon, ale szybko uchodzi z nich powietrze. Jak będzie dziś? Brighton to rywal obecnie na zbliżonym poziomie, ale jeśli United chce wrócić na szczyt tabeli, muszą zanotować pewne trzy punkty.

Brighton jest po kapitalnym sezonie i wysokim 6. miejscu w Premier League. Dzięki temu zagrają w fazie grupowej Ligi Europy, więc dla nich to jest ogromna nagroda. Na początku tej kampanii tylko udowadniają, że nie było to dziełem przypadku, bo zaczęli solidnie i mogą znowu walczyć o puchary. W ostatnich dwóch latach poczynili ogromne postępy i teraz są na etapie ustabilizowania. Przegrali dość niespodziewanie na własnym stadionie z West Hamem 1:3, ale to tylko było wypadkiem przy pracy. Resztę spotkań wygrali, a ich rywalami byli Newcastle, Luton i Wolves. Strzelili aż dwanaście goli, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich zespołów.

Kursy bukmacherskie Manchester United – Brighton

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem tego meczu jest oczywiście Manchester United, choć nieznacznym.



Bukmacher Wygrana United Remis Wygrana Brighton Betfan 2.28 4.05 2.75 Fortuna 2.26 4.20 2.85 LVBET 2.30 4.05 2.85

Gdzie obstawiać Manchester United – Brighton

Spotkania Premier League z udziałem Manchesteru United możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester United – Brighton

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w sobotę o 16:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV VIAPLAY VIAPLAY Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus