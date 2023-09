Dawid Szwarga udzielił obszernego wywiadu dla portalu Weszło.com. Trener Medalików podzielił się swoją opinią na temat kadry jaką dysponuje w obecnym sezonie oraz o odejściu dyrektora sportowego Roberta Grafa.

Jak poradzi sobie Raków Częstochowa na wielu frontach?

Trener aktualnego mistrza Polski odpowiedział na pytanie czy Raków ma odpowiednią kadrę, aby skutecznie rywalizować w Lidze Europy oraz Ekstraklasie.

,,Teoretycznie tak, natomiast kluczowa będzie dynamika sezonu. Najważniejszy aspekt to ilość urazów i kontuzji. Kolejna sprawa to losy zawodników, którzy już są kontuzjowani. Jak długo będzie trwał ich powrót do zdrowia? Jak długo będą dochodzić do optymalnej dyspozycji? Co się wydarzy na przestrzeni sezonu z zawodnikami, którzy będą mniej grali? Jak trudy sezonu zniosą gracze, którzy pierwszy raz w swoim życiu zagrają tak wiele spotkań w tak krótkim wymiarze czasu? Istotna będzie też forma rywali. Niewiele osób zwraca na to uwagę, ale średnia punktów z wiosny Rakowa i Legii była na bardzo zbliżonym, wysokim poziomie. Wiele czynników wpłynie na ocenę tego czy dobrze przygotowaliśmy kadrę na ten sezon, również dyspozycja przeciwników. Wierzę jednak, że jak będzie zdrowie, to wspólną pracą sztabu i zawodników doprowadzimy do tego, że będziemy grali skutecznie na dwóch frontach.” – ocenił trener.



Na początku obecnego sezonu z Rakowa Częstochowa odszedł Robert Graf, który pełnił funkcje dyrektora sportowego Medalików. Dawid Szwarga podzielił się swoją opinią na ten temat.

,,Nie chciałbym komentować tej decyzji. Z Robertem na pewno miałem dobre relacje, kiedy współpracowaliśmy. Funkcjonowanie w Rakowie to są pewne wyrzeczenia. Skutecznie w tym klubie może pracować tylko osoba, która naprawdę całym sobą kocha futbol i może poświęcić dużo czy bardzo dużo swojego czasu. Wiem, że tak właśnie było z Robertem. Właściciel klubu zdecydował, że trzeba wykonać kolejny krok, żeby jeszcze bardziej zintensyfikować działania skautingowe. Michał Świerczewski jako właściciel ma do tego pełne prawo. Do tej pory jego decyzje personalne, jak i ciągła chęć rozwoju napędzały klub i były trafne” – powiedział Szwarga.



Fot. PressFocus