Warta Poznań – Lech Poznań 17.09…

Betfan kurs 1.82 Warta Poznań - Lech Poznań 1X2 2 Obstaw

Lech i Warta to kluby z jednego miasta i atmosfera podczas tego meczu jest bardzo przyjazna, co nie jest takie oczywiste. Zazwyczaj zespoły w meczach derbowych rywalizują „na żyletki”, ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Poznaniu. Lech ma za zadania walczyć o tytuł mistrzowski, natomiast Warta chce w dalszym ciągu walczyć na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Obie ekipy dysponują bardzo mocnym potencjałem sportowym, więc zapowiada nam się bardzo ciekawe widowisko. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego starcia.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Warta Poznań – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Takie starcie śmiało można określić „meczem przyjaźni”. Warta zna swoje miejsce w szeregu i wie, że to Lech jest priorytetowym klubem w Poznaniu. Najdobitniej widać to w bezpośrednich pojedynkach i tym razem nie powinno być inaczej. Lech w tym sezonie zrobi wszystko, by wrócić na mistrzowski tron.

Na naszym kuponie ląduje zatem czysta „dwójka”. Lech zagra w roli gościa, ale spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Atmosfera zatem będzie sprzyjała piłkarzom w niebieskich koszulkach. Kurs @1.82 w takiej sytuacji prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Wygrana Warty oczywiście jest możliwa, ale byłaby to spora niespodzianka.

Zapowiedź meczu Warta Poznań – Lech Poznań

To dla niektórych ogromna niespodzianka, ale Warta Poznań jest wyżej w tabeli i ma więcej punktów od swoje rywala. Ale Lech musiał grać na dwa fronty, gdzie ich próba walki o fazę grupową Ligi Konferencji Europy zakończyła się niepowodzeniem. Teraz mogą się teraz skupić tylko i wyłącznie na Ekstraklasie, a ta przerwa reprezentacyjna na pewno na nich dobrze wpłynęła. A dodatkowym atutem Lecha będzie to, że zagrają na własnym stadionie, w domu. Ale patrząc na rozegrane mecze Warty do tej pory to tak naprawdę nie grali jeszcze z żadną drużyną z czołówki. Wygrali z ŁKS-em Łódź i Górnikiem Zabrze, a te drużyny do tej pory nie grają zbyt dobrze. W meczach bezpośrednich Lech Poznań nie daje Warcie żadnych szans, bo wszystko wygrywa. Sześć ostatnich pojedynków padło łupem „Kolejorza” i teraz uważam, że będzie podobnie.

Kursy bukmacherskie Warta Poznań – Lech Poznań

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest oczywiście Lech.



Bukmacher Wygrana Warty Remis Wygrana Lecha Betfan 4.40 3.55 1.82 Fortuna 4.70 3.65 1.80 LVBET 4.65 3.80 1.80

Gdzie obstawiać Warta Poznań – Lech Poznań

Spotkania polskiej Ekstraklasy, w której występuje poznański Lech, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Warta Poznań – Lech Poznań

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+ Sport 3 Canal+ Sport 3 Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Canal+ Premium Canal+ Premium Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus