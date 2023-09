Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy!

W sobotę odbył się finał Mistrzostw Europy 2023. Polscy siatkarze wygrali turniej, pokonując w finale drużynę Włochów 3:0.

Polacy mistrzami Europy w siatkówce!

Polska od początku turnieju była postrzegana jako jeden z głównych kandydatów do wygrania Mistrzostw Europy 2023. Polacy potwierdzili wysokie aspiracje i w finale pokonali Włochów 3:0. Biało-Czerwoni dobrze prezentowali się już od początku meczu. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia okazała się lepsza w setach: 25:20, 25:21, 25:23. Polska po raz drugi została mistrzem Europy. Poprzedni wygrany taki turniej miał miejsce w 2009 roku.

‼️ JESTEŚMY MISTRZAMI EUROPYYYYYYYY 🇵🇱🏆 pic.twitter.com/9u3ogtSZFY — Polsat Sport (@polsatsport) September 16, 2023

Po zwycięstwie na antenie TVP SPORT głos na temat meczu zabrał trener Biało-Czerwonych, Nikola Grbić.

,,Nie jest łatwo grać przeciwko Włochom. Szczególnie przy tak dużej publiczności. Grali w domu, grali ścietną siatkówkę. Spodziewałem się, że to będzie bardzo trudny mecz. Narzuciliśmy sporą presję serwisem od początku. To sprawiło, że było nam łatwiej. A czym dłużej graliśmy, tym lepiej nam wychodziło. Formuła tych ostatnich dni mistrzostw Europy przypominała igrzyska olimpijskie. To dobra forma przygotowania.” – powiedział trener.

Trener Polaków opowiedział również o swojej filozofii, dzięki której nasza drużyna narodowa osiągnęła sukces.

,,To się dzieje dzień po dniu. Nie ma magicznego klucza. To długi proces. Część z nich znam z wcześniejszej pracy w Zaksie, co pomaga. Oni mnie znają, wiedzą jak pracuję, wierzą w moją filozofię. Najważniejsze jest to, żeby każdy mnie rozumiał, ufał mi i wierzył w to, co mam do przekazania. Idea jest taka, że wszyscy jesteśmy zespołem i wszyscy wygrywamy. Nawet jeśli ktoś nie jest na parkiecie, musi być gotowy. Bo przyjdzie moment, w którym będzie potrzebny na boisku” – skomentował Nikola Grbić.