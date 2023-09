TVP bez praw do pokazywania meczów Ligi Mistrzów

Telewizja Polska pokazywała za darmo mecze Ligi Mistrzów. Stacja telewizyjna nie ma już licencji do transmitowania spotkań Champions League.

TVP bez licencji Champions League

Już we wtorek, po przerwie między sezonami wystartuje długo wyczekiwana nowa edycja Ligi Mistrzów. W ostatnich latach TVP pokazywała jedno spotkanie podczas każdej kolejki Champions League. Pełne prawa do pokazywania pojedynków najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie ma Polsat. Stacja nie pokazuje jednak meczów w otwartej telewizji, tylko na płatnych kanałach Polsat Sport Premium. Redaktor naczelny TVP SPORT, Sebastian Staszewski poinformował, że Telewizja Polska nie ma już licencji do transmitowania spotkań Champions League. Kibice chcący oglądać rozgrywki będą mieli więc utrudnione zadanie.