Potwierdziły się najgorsze doniesienia. Thomas Lemar doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na bardzo długi czas.

W sobotę Atletico Madryt doznało bolącej porażki 3:0 z Valencią. Na domiar złego ze składu wypada podstawowy piłkarz, Thomas Lemar. Piłkarz podczas meczu doznał urazu, przez który musiał opuścić boisko. Piłkarz znoszony był z murawy na noszach. Na nieszczęście Atletico potwierdziły się najgorsze doniesienia i okazało się, że 27-latek doznał bardzo poważnej kontuzji. Zawodnik zerwał ścięgno Achillesa. Francuz będzie musiał poddać się operacji i prawdopodobnie czeka go około 6-miesięczna przerwa w grze.

Utrata Lemara na tak długi czas to poważne osłabienie dla Atletico Madryt. Drużyna La Liga w nadchodzącym tygodniu rozpocznie swoje zmagania w Lidze Mistrzów. We wtorek 19 września rywalem stołecznej drużyny z Hiszpanii będzie włoskie Lazio Rzym. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 i zostanie rozegrane na Stadio Olimpico w Rzymie.

Thomas Lemar has sustained an achilles tendon rupture — he will need surgery and will be out for long time, around 6 months. 🚨⚪️🔴 #Atléti

Bad news for Atlético Madrid, wishing Lemar speedy recovery. pic.twitter.com/pttJMhwJZ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2023