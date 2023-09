Tego lata Bernardo Silva łączony był z przenosinami do Barcelony oraz Paris Saint-Germain. Portugalczyk ostatecznie zdecydował się zostać w Manchesterze City. Mistrzowie Anglii zdołali przekonać piłkarza do pozostania w klubie na dłużej.

Bernardo Silva trafił do Manchesteru City latem 2017 roku. Zawodnik przeszedł z Monaco do drużyny Obywateli za 50 mln euro. Piłkarz z miejsca stał się jednym z ważniejszych graczy w zespole Pepa Guardioli. Do tej pory dla drużyny mistrza Anglii wystąpił w 311 meczach, w których strzelił 56 goli i zanotował 60 asyst. Tego lata 29-latek łączony był z transferem do FC Barcelony oraz Paris Saint-Germain. Portugalczyk ostatecznie został na Etihad Stadium, a władze klubu przekonały pomocnika do pozostanie w ekipie Premier League na dłużej.

W poniedziałek Bernardo Silva przedłużył kontrakt z Manchesterem City. Nowa umowa obowiązywała będzie do 2026 roku oraz zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 50 mln euro, która będzie obowiązywała po zakończeniu obecnego sezonu. Portugalczyk podpisując nowy kontrakt z Obywatelami ma nadzieje na dalsze świętowanie sukcesów w ekipie hiszpańskiego managera, Pepa Guardioli.

Bernardo Silva new deal valid until 2026 includes £50m release clause — it’s only starting from next summer. 🔵🇵🇹

City did excellent work in keeping Silva despite PSG bids & Barça interest.

Bernardo signed to win titles again, full focus on City now.

