PSG – Borussia Dortmund 19.09 –…

PSG vs Borussia Dortmund

Nadszedł długo wyczekiwany moment przez kibiców na całym świecie. Powraca Liga Mistrzów UEFA, czyli międzynarodowe, europejskie, klubowe rozgrywki piłkarskie, utworzone z inicjatywy UEFA w 1992. Aktualnym triumfatorem jest Manchester City i wiele osób zadaje sobie pytanie czy są w stanie ponownie wygrać. Na pewno będzie bardzo ciężko, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jednego możemy być pewni: przed nami kilkadziesiąt spotkań pełnych emocji oraz kilka hitowych pojedynków w fazie grupowej. Pierwszy już przed nami, bo PSG na Parc des Princes podejmie wicemistrza Niemiec – Borussię Dortmund. Początek meczu we wtorek 19 września o godzinie 21:00. Zanim jednak będziemy ekscytować się tym starciem przed telewizorem to zapraszam do mojej propozycji bukmacherskiej!

PSG – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Jak tak śledzę poczynania PSG od dłuższego czasu to niestety widać, że w klubie nie dzieje się najlepiej, a jakiegokolwiek przesłania o poprawie nie widać na horyzoncie. W zeszłym sezonie niewiele brakowało, a przegraliby tytuł mistrzowski z Lens, a doznali aż siedmiu porażek, gdzie ich rywal tylko czterech. Aktualnie również nie są w optymalnej formie, ponieważ na pięć spotkań ligowych wygrali tylko dwa, tyle samo zremisowali i ostatnio na własnym stadionie ulegli Nicei Marcina Bułki 2:3. W czterech ostatnich meczach nawet nie potrafili zachować czystego konta. Rok temu musieli uznać wyższość Benfiki Lizbony i wyszli dopiero z drugie miejsca w grupie H, ale dość szybko odpadli, bo w 1/8 finału trafili na Bayern Monachium i dwumecz zakończył się wynikiem 3:0 na korzyść mistrza Niemiec. Jeśli chodzi o Borussię Dortmund to po czterech kolejkach Bundesligi jest niepokonana, ale gubiła już punkty z Heidenheim i Bochum. Oni także zmagania w Champions League 2022/2023 zakończyli na 1/8, gdzie zostali pokonani przez londyńską Chelsea. Uważam, że w PSG dzieje się dużo niedobrego, są mocno niestabilni, ciągle jakieś afery i to już postawiło nowego menedżera Luisa Enrique pod ścianą. Remis lub wygrana BVB po kursie 2.01 w Betfan.

Zapowiedź meczu PSG – Borussia Dortmund

Hiszpański trener ma nadzieję, że Liga Mistrzów będzie miłą odskocznią dla drużyny, pomimo tego, że mistrzowie Francji zazwyczaj zawodzili już na poziomie 1/8 finału. Trzeba jednak pamiętać, że mistrza Francji opuściło kilku kluczowych zawodników takich jak Lionel Messi, Neymar i Marco Verratti. Julian Draxler również odszedł i został w poniedziałek zaprezentowany jako nowy zawodnik katarskiego Al-Ahli SC. Niemiec od 6,5 roku związany był z Paris Saint-Germain. Gołym okiem widać, że ich gra uległa znacznemu pogorszeniu, a wszystko ma się kręcić wokół Kyliana Mbappe. Czy im to wyjdzie na dobre? Nie sądzę, poza wygrywaniem na krajowym podwórku PSG w Europie nie istnieje.

Bolesna porażka z OGC Nice wywołała spore niezadowolenie w szeregach fanów klubu z Paryża, którzy po końcowym gwizdku dali wyraz swojemu niezadowoleniu. Warto podkreślić, że była to kolejna wpadka ekipy Luisa Enrique. Cały czas w mediach tematem numer 1 jest saga z odejściem lidera francuskiego zespołu Kyliana Mbappe do Realu Madryt i to odbija się na całym otoczeniu.

Kursy bukmacherskie PSG – Borussia Dortmund

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich faworytem tego pojedynku jest oczywiście PSG.



Bukmacher Wygrana PSG Remis Wygrana BVB Betfan 1.78 4.15 4.05 Fortuna 1.80 4.20 4.10 LVBET 1.75 4.30 4.30

Spotkania polskiej Ekstraklasy, w której występuje poznański Lech, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz PSG – Borussia Dortmund

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 2. Mecz rozpocznie się we wtorek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Premium 2 Polsat Sport Premium 2 Przejdź do transmisji

Fot. Pixabay