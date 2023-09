Julian Draxler został piłkarzem katarskiego klubu

Julian Draxler zakończył swoją przygodę w Paris Saint-Germain. Niemiecki piłkarz został piłkarzem katarskiego klubu – Al Ahli SC.

Julian Draxler obrał egzotyczny kierunek

Julian Draxler w styczniu 2017 roku trafił do Paris Saint-Germain z Wolfsburga 36 mln euro. Niemiec był wyróżniającym się zawodnikiem na tle innych piłkarzy Bundesligi. Niemiec dysponował ogromnym potencjałem i wydawało się, że zrobi większą karierę. Ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Benfice. Po sześciu latach spędzonych w PSG, 29-latek zdecydował się na przenosiny do katarskiego klubu Al Ahli SC za 9 mln euro. Draxler podpisał kontrakt z nową drużyną do czerwca 2025 roku. Niemiec będzie występował z numerem 7. Portal Transfermarkt wycenia byłego piłkarza Schalke 04 na 6 mln euro.

Welcome 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷 𝓓𝓻𝓪𝔁𝓵𝓮𝓻 💚🤍 pic.twitter.com/0NZLIGxTW5 — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 18, 2023

Klubowa kariera Juliana Draxlera

Draxler na boiskach Bundesligi zadebiutował w Schalke 04 w 2011 roku. Jego dobra postawa w klubie zaowocowała transferem do Wolfsburga w 2015 roku za 43 mln euro. W 2017 roku za 36 mln euro niemiecki zawodnik przeniósł się do PSG.

Fot. alahli.qa