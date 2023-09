Betfan kurs 1.59 FC Barcelona - Royal Antwerpia Rzuty rożne w 1. połowie - Barcelona handicap -1.5 Obstaw

W końcu doczekaliśmy się powrotu najlepszych piłkarskich rozgrywek klubowych na całym świecie. We wtorkowy wieczór wraca Liga Mistrzów UEFA. Najlepsze kluby, najbardziej widowiskowe spotkania, największe emocje, czyli wszystko to, co piłkarscy kibice uwielbiają najbardziej. Na start tegorocznej kampanii, FC Barcelona podejmie przed własną publicznością gości z Belgii – Royal Antwerpię. Faworytem tego starcia oczywiście jest ekipa Roberta Lewandowskiego i każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy byłby olbrzymią sensacją. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

FC Barcelona – Royal Antwerpia – typy bukmacherskie

Barcelona podejdzie do tego starcia w roli zdecydowanego faworyta i trudno się temu dziwić. Stadion Olimpijski będzie ich sprzymierzeńcem, a w dodatku Liga Mistrzów dla gości z Belgii może okazać się zderzeniem ze ścianą. Dla nich sam awans do fazy grupowej jest ogromnym sukcesem i każdy mecz to fantastyczna przygoda dla ich kibiców.

Zespół, w którym gra Robert Lewandowski powinien od pierwszych minut kontrolować mecz i przebywać na połowie przeciwnika. Na pewno będą chcieli dobrze rozpocząć spotkanie i przełoży się to na odważne ataki w polu karnym. Dwa rożne więcej po stronie gospodarzy to doskonała okazja do wytypowania na ten mecz. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.59 i można dorzucić go do atrakcyjnego kuponu na wtorkowe zmagania.

Zapowiedź meczu FC Barcelona – Royal Antwerpia

Barcelona wygrała ostatnie cztery mecze z rzędu, strzelając w nich aż 13 goli, tracąc przy tym tylko 4. Oprócz Pedriego, Xavi nie ma żadnych większych nieobecności. Mówi się, że Ronald Araujo jest w dobrej formie, jednakże w tym meczu prawdopodobnie będzie siedział na ławce rezerwowych. Głębokość składu Blaugrany będzie pomocna w tym meczu, ponieważ prawdopodobne jest, że Hiszpan wprowadzi kilka zmian w stosunku do sobotniego meczu, w którym rozgromili Betis aż 5:0.

Dla Antwerpii będzie to pierwszy występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów, choć w w 1957 roku grali w pierwszej rundzie dawnego Pucharu Europy przeciwko Realowi Madryt. Na ławce trenerskiej Antwerpii zasiada były pomocnik Barcelony Mark van Bommel, który w 2006 roku zdobył z nimi Ligę Mistrzów. Zespół z Belgii jest niepokonany od 6 spotkań, w których to wygrali 4 razy i zanotowali 2 remisy. We wtorek czeka ich jednak trudne starcie przeciwko 5-cio krotnym zwycięzcom Ligi Mistrzów.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona – Royal Antwerpia

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według nich zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest oczywiście FC Barcelona.



Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Antwerpii Betfan 1.18 7.70 14.00 Fortuna 1.19 7.80 14.00 LVBET 1.15 9.50 16.50

Gdzie obstawiać FC Barcelona – Royal Antwerpia

Gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelona – Royal Antwerpia

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się we wtorek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

fot. Pressfocus