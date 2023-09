Betfan kurs 2.13 AC Milan - Newcastle Podwójna szansa 1-1 Obstaw

Gotowi na starcie Milan – Newcastle? Wraca Liga Mistrzów UEFA, co oznacza dla wszystkich fanów piłki nożnej wtorkowe i środowe wieczory przed telewizorem. Już w 1. kolejce fazy grupowej zobaczymy wiele ciekawych spotkań, ale dziś skupimy się na włosko-angielskim pojedynku. We wtorek na San Siro według kursów bukmacherskich zobaczymy najbardziej wyrównany mecz tego dnia. Kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko? Zapraszam na analizę typu na to spotkanie.

AC Milan – Newcastle – typy bukmacherskie

Milan to uznana marka w europejskiej piłce, ale to już nie jest ten piłkarski gigant co przed ponad dekadą. Na krajowym podwórku radzą sobie całkiem nieźle, ale brakuje im sukcesu w pucharach. W tym roku doskonała okazja, by sprawić niespodziankę, choć będzie to piekielnie trudne wyzwanie.

Newcastle kojarzy nam się z ligowym średniakiem Premier League, ale w ostatnich latach w ten klub zostały zainwestowane potężne pieniądze. Czy to w końcu przyniesie zamierzony efekt? Raczej nie w tym roku. Moim zdaniem gospodarze poradzą sobie z angielskim rywalem i na naszym kuponie ląduje podwójna szansa na Milan. Jeśli nie uda im się wygrać całego spotkania, powinni być lepsi chociaż w pierwszej połowie. Kurs @2.13 na to zdarzenie z pewnością jest zachęcający.

Zapowiedź meczu AC Milan – Newcastle

W sobotę Rossoneri ponieśli bolesną porażkę 5:1 w w meczu derbowym przeciwko Interowi Mediolan. Podopieczni Stefano Piollego byli bezradni w starciu z rywalem zza miedzy. Było to 5 derbowe spotkanie z rzędu, w którym ponieśli porażkę. Fakt ten z pewnością doda motywacji zawodnikom z Mediolanu, gdyż za wszelką cenę będą chcieli zmazać plamę na honorze i zadośćuczynić to zwycięstwem dla swoich kibiców. Nie licząc ostatniego meczu, Milan zanotował solidny start w lidze, gdzie po 4 spotkaniach mają na koncie 9 punktów i znajdują się na 3 miejscu.

Nieco inne nastroje panują w obozie Newcastle. Mimo, że podopieczni Ediego Howea wygrali ostatnie spotkanie 1:0 z Brentford to nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. W 5 meczach ligowych zdobyli bowiem tylko 6 punktów, przez co znajdują się dopiero na 11 miejscu w tabeli. 3 porażki na 5 spotkań to wynik nieakceptowalny w drużynie Srok odkąd klub przejęli Szejkowie.

Kursy bukmacherskie AC Milan – Newcastle

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać, kursy na ten mecz są niezwykle wyrównane. Milan jest gospodarzem, ale według analityków ma wręcz takie same szanse na wygraną jak Newcastle.



Bukmacher Wygrana Milanu Remis Wygrana Newcastle Betfan 2.62 3.40 2.66 Fortuna 2.60 3.35 2.83 LVBET 2.75 3.55 2.80

Gdzie obstawiać AC Milan – Newcastle

Spotkania Ligi Mistrzów UEFA, w której występuje AC Milan, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz AC Milan – Newcastle

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się we wtorek o 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.