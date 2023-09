Arsenal – PSV 20.09 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.62 Arsenal vs PSV Eindhoven Arsenal wygra i obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Nareszcie koniec spokojnych wtorkowych i środowych wieczorów, ponieważ wraca Liga Mistrzów, a to oznacza dla każdego kibica dwie godzinki emocji piłkarskich na najwyższym europejskim poziomie. Już w 1. kolejce dużo się będzie działo, bo mistrz Francji PSG zmierzy się z Borussią Dortmund, a Bayern Monachium zagra z Manchesterem United. Ciekawie również zapowiada się w Londynie, gdzie Arsenal na Emirates Stadium zagra przeciwko PSV. Dwa ofensywne style gry oznacza jedno: będziemy świadkami bramek. Pierwszy gwizdek w środę 20 września o godzinie 21:00. Zanim zaczną to zapraszam do mojego artykułu, gdzie znajdziecie propozycję bukmacherską.

Arsenal – PSV – typy bukmacherskie

Można powiedzieć, że Arsenal nie przespał początku sezonu w Premier League i jest spora szansa, że w tym również powalczą o tytuł mistrzowski z Manchesterem City. Zremisowali tylko w derbach Londynu z Fulham 2:2, ale tam po prostu nie mieli szczęścia, ponadto odnieśli cztery zwycięstwa, między innymi z Manchesterem United i Evertonem. Dzięki temu zajmują czwarte miejsce. Arsenal w tych meczach strzelił dziewięć goli, a stracił cztery. „Kanonierzy” w poprzednim sezonie przegrali tylko dwa mecze przed własną publicznością, a do bramki rywali trafiali aż 53 razy w roli gospodarza. Mikel Arteta preferuje mocno ofensywny styl futbolu. Mają przewagę nad swoim rywalem z Holandii, ponieważ nie musieli grać w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. PSV w holenderskiej Eredivisie jest liderem z kompletem czterech wygranych, w których strzelili aż 13 goli, co daje średnią ponad 3,0 bramek. W ostatniej kolejce rozbili Nijmegen 4:0, a wcześniej Waalwijk. Jak wspomniałem holenderski zespół grał w eliminacjach, gdzie najpierw wyrzucili za burtę Sturm Graz wygrywając w dwumeczu 7:2, a następnie Rangersów wynikiem 7:3. Zespół z Eindhoven strzela bardzo dużo bramek, ale często zapomina o defensywie. Z tak klasowym rywalem jeszcze w tym sezonie nie grali, więc przed nimi pierwszy prawdziwy sprawdzian. Arsenal nie jest bezbłędny, bo na własnym stadionie tracił gole z Nottingham i „Czerwonymi Diabłami”. Tutaj moim zdaniem wygrają, ale nie zachowają czystego konta.

Zapowiedź meczu Arsenal – PSV

Po kilku latach przerwy zespół Arsenalu powraca do Ligi Mistrzów i mają nadzieję nie zawieźć. Mikel Arteta przyznał, że w ostatnich meczach zabrakło mu odwagi, aby znacząco wpłynąć na sposób gry Arsenalu. 41-latek znacznie zmienił sposób gry londyńskiego zespołu. Jego drużyna gra w sposób ofensywy, kupił kilku klasowych i perspektywicznych piłkarzy, dzięki temu mogą realnie walczyć o tytuł mistrza Anglii, ale także spróbować zawojować w europejskich pucharach. Pecha w ostatnim meczu ligowym miał Gabriel Martinelli, któremu najpierw został anulowany gol po analizie VAR, a następnie zawodnik doznał kontuzji. Drużyna PSV Eindhoven nie przegrała żadnego z ostatnich 10 meczów. Goście zdobywali w tych meczach średnio 2,7 goli na mecz.

Ostatnie mecze Arsenalu:

Everton – Arsenal 0:1

Arsenal – Manchester United 3:1

Arsenal – Fulham 2:2

Ostatnie mecze PSV:

PSV – Nijmegen 4:0

Waalwijk – PSV 0:4

PSV – Rangers 5:1

Prawdopodobne składy:

Arsenal: Ramsdale – Zinczenko, Gabriel, Saliba, White, Rice, Haverts, Odegaard, Trosaard, Saka, Jesus.

PSV: Benitez – van Aanholt, Schouten, Bella, Dest, Til, Veerman, Lang, Saibari, Bakayoko, de Jong.

Gdzie obstawiać Arsenal – PSV

Gdzie i o której oglądać mecz Arsenal – PSV

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 3. Mecz rozpocznie się w środę o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. Pixabay