Oficjalne składy na mecz PSG – Borussia Dortmund

W końcu wraca długo wyczekiwana Liga Mistrzów. We wtorkowy wieczór Paris Saint-Germain zmierzy się z Borussią Dortmund. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w tym spotkaniu.

PSG – Borussia Dortmund (19.09, 21:00) – oficjalne składy na mecz

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery, Dembele, Kolo Muani, Mbappe



Borussia Dortmund: Kobel – Schlotterbeck, Hummles, Sule, Ryerson, Brandt, Sabitzer, Can, Adeyemi, Malen, Wolf



Paris Saint-Germain co roku jest jednym z kandydatów do końcowego triumfu w rozgrywkach Champions League. Tego lata z ekipy mistrza Francji odeszły największe gwiazdy w postaci Neymara oraz Lionela Messiego. W ostatnich dniach po ponad dziesięciu latach Parc des Princes opuścił również Marco Verratti. W zastępstwie za sprzedanych zawodników, do klubu dołączyli: Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte oraz Ousmane Dembele. Oprócz świeżości na boisku, nową twarz możemy zobaczyć również na ławce trenerskiej. Na początku lipca trenerem Paris Saint-Germain został były szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii, Luis Enrique. Podczas wtorkowego meczu, wszystkie oczy zwrócone będą zapewne na Kyliana Mbappe. 24-latek podczas przerwy między sezonami łączony był nieustannie z Realem Madryt. Piłkarz podjął ostatecznie decyzję o pozostaniu w klub Ligue 1. Portal Transfermarkt wycenia drużynę PSG na ponad 1 mld euro.

Tego lata ekipę Borussii Dortmund opuścił jeden z lepszych piłkarzy ostatniego sezonu, Jude Bellingham, który zasilił szeregi Realu Madryt za 103 mln euro. W miejsce Anglika do środka pomocy wskoczył Felix Nmecha za 30 mln euro. Aktualnie klub Bundesligi zajmuje 7. miejsce w tabeli ligi niemieckiej z dorobkiem dwóch porażek i dwóch zwycięstw. Szacunkowa wartość zespołu Borussii Dortmund wynosi około 450 mln euro.

PSG – Borussia Dortmund (19.09, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem w tym pojedynku jest zespół PSG. Mistrzowie Francji grają przed własną publicznością i jak co roku są jednym z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Sprawdź szczegółową analizę meczu PSG – Borussia Dortmund. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2.