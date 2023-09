Real Madryt – Union Berlin 20.09…

Betfan kurs 1.97 Real Madryt vs Union Berlin Wygrana Realu w Handicapie -1.5 1 Obstaw

Co roku nowa odsłona Ligi Mistrzów to nowe rozdanie i gwarancja dużych emocji podczas każdego spotkania. Tutaj nie ma słabych drużyn, najlepsze ekipy spośród poszczególnych krajów. Gra toczy się o potężne pieniądze, prestiż, tytuł, ale także wypromowanie siebie czy próba wybicia tych nieco gorszych klubów. Każdy pisze piękną historię na swój sposób. Ja tylko mam nadzieję, że walka o wyjście z każdej grupy będzie toczyła się do ostatniej kolejki. Tym razem zaglądamy do stolicy Hiszpanii, gdzie na Estadio Santiago Bernabéu Real Madryt podejmie niemiecki zespół Union Berlin. Start meczu w środę o godzinie 21:00, a ja tradycyjnie zachęcam do lektury!

Real Madryt – Union Berlin – typy bukmacherskie

Real Madryt w zeszłym sezonie musiał uznać wyższość FC Barcelony w hiszpańskiej La Lidze i zadowolić się tylko wicemistrzostwem. Ale niestety zaliczyli za dużo wpadek w kluczowych momentach, więc o prześcignięciu swojego odwiecznego rywala nie była mowy. W Lidze Mistrzów na ich drodze stanął w półfinale Manchester City, gdzie w dwumeczu doznali klęski 1:5, a jak się później okazało przegrali z triumfatorem tych rozgrywek. Na krajowym podwórku jednak wystartowali z wysokiego C, wygrali wszystkie pięć spotkań i to oni są liderem, a reszta w pogoni. Nie ma się co oszukiwać, że największy udział w tych wynikach ma nowy nabytek „Królewskich” Jude Bellingham, który strzela i kreuje wiele ofensywnych akcji. Na razie ich największym wyzwaniem był Athletic Bilbao oraz Real Sociedad, które oczywiście pokonali. Zmagania w Champions League zaczynają przed własną publicznością, a Realowi w ostatnich latach wybitnie leżą te rozgrywki. Wydaje się, że z grupy C wyjdą z pierwszego miejsca, a najciekawsze mecze będą przeciwko Napoli. Union Berlin nie jest tutaj faworytem, raczej skazany na pożarcie. Goście już w Bundeslidze nie grali najlepiej na wyjazdach, a co dopiero przeciwko jednej z najlepszych drużyn w Europie. A tym bardziej, że w zespole z Niemiec zaczął się mały kryzys, bo dwa ostatnie mecze ligowe zakończyły się porażkami: 0:5 ze Stuttgartem oraz 1:2 z VfL Wolfsburg. Obstawiam wygraną Realu Madryt różnicą minimum dwóch goli.

Zapowiedź meczu Real Madryt – Union Berlin

Real Madryt zdobył 14. Pucharów Europy i pod tym względem jest najbardziej utytułowanym klubem na starym kontynencie. Zespół Carlo Ancelottiego jest niepokonany u siebie w LM od kwietnia 2022 roku (6W, 1R) i po raz ostatni przegrał na Bernabéu z niemieckim zespołem w marcu 2015. To jest bardzo ciekawa statystyka, a ostatnim pogromcom było Schalke 04 i pamiętny wynik 3:4. Jeśli chodzi o problemy kadrowe na pewno odczuwalny będzie brak Viniciusa Juniora, ale także Edera Militao. Ale mimo to wygrywają wszystko.

Union Berlin debiutuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów , a na starcie dostają jednego z najtrudniejszych rywali. Berlińczycy notują progres z roku na rok, ponieważ dwa sezony temu występowali w Lidze Konferencji Europy, a rok temu w Lidze Europy. Jednak to może być zdecydowanie za mało na „Królewskich”, bo różnica klas jest ogromna. Po ostatniej porażce z Wolfsburgiem i mizernej grze berlińczyków od ich trenera nie czuć powiewu optymizmu na mecz z Realem: „”Nie cieszymy się na wyjazd do Madrytu”.

Gdzie obstawiać Real Madryt – Union Berlin

Spotkanie Realu Madryt z Unionem Berlin oraz mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów, w której występują oba zespoły, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Real Madryt – Union Berlin

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się w środę o 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Premium 1 Polsat Sport Premium 1 Przejdź do transmisji

