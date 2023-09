Betfan kurs 1.96 Bayern Monachium - Manchester United Bayern wygra 1. połowę i cały mecz Obstaw

W środowy wieczór na Allianz Arena zostanie rozegrany hit pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów – Bayern Monachium zagra z Manchesterem United. To spotkanie elektryzuje fanów w całej Europie. Oba kluby to jedne z największych marek w świecie piłkarskim, posiadające w swojej historii pamiętne mecze, jak i liczne trofea w swoich gablotach. Będzie to niewątpliwie starcie tytanów, na które czekamy z niecierpliwością. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zapraszam na bukmacherską zapowiedź tego pojedynku.

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Bayern Monachium – Manchester United – typy bukmacherskie

Bayern i United to dwie uznane ekipy w historii europejskiej piłki, ale dziś sportowo więcej ich dzieli, niż łączy. Bawarczycy na długie lata zdominowali ligę niemiecką, za to Diabły od lat nie mogą zdobyć mistrzowskiego tytułu. Wydaje się, że kibice tych pierwszych są już w pełni nasyceni pucharami, za to fani tych drugich już dawno stracili cierpliwość.

Wydaje się, że nie będzie niespodzianki i Bayern od pierwszych minut zdominuje cały mecz. Dysponując takim potencjałem ofensywnym nie powinni mieć większych problemów z atakiem pozycyjnym. Myślę, że swoją wartość udowodnią już w pierwszej połowie, a na koniec zgarną pewne trzy punkty. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.96 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Bayern Monachium – Manchester United

Bayern przystąpi do meczu z serią czterech meczów bez porażki, strzelając w nich 11 goli i tracąc 4. W Lidze Mistrzów czterokrotnie zachowali czyste konto w pięciu ostatnich spotkaniach na własnym boisku. Podopieczni Thomasa Tuchela nie ponieśli porażki w pięciu ostatnich kampaniach w fazie grupowej Ligi Mistrzów co trzeba przyznać jest wynikiem naprawdę imponującym. Gospodarze mają pewne obawy związane z kontuzjami, ponieważ Manuel Neuer i Raphaël Guerreiro nie będą dostępni na to spotkanie. Kingsley Coman prawie wrócił do pełnej formy, jednakże najprawdopodobniej zacznie to spotkanie na ławce rezerwowych.

Manchester United zaczął sezon wręcz katastrofalnie. 3 porażki w 5 meczach w Premier League i aż 10 bramek straconych to wynik katastrofalny. Drużyna w ostatni weekend przegrała na własnym stadionie 1:3 z zespołem Brighton, kończąc tym samym trwającą od ponad roku serię domowych meczów bez porażki. Sytuacji nie poprawiają problemy w szatni z Jadonem Sancho, który jest w konflikcie z Erikiem Ten Haagiem oraz zawieszony Anthony, wobec którego prowadzone jest śledztwo policyjne. Wisienką na torcie marazmu na Old Trafford jest plaga kontuzji w defensywie.

Kursy bukmacherskie Bayern Monachium – Manchester United

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Bayern Monachium.



Bukmacher Wygrana Bayernu Remis Wygrana Manchesteru Betfan 1.42 4.90 5.90 Fortuna 1.47 5.00 6.20 LVBET 1.47 5.50 7.00

Gdzie obstawiać Bayern Monachium – Manchester United

Spotkania Ligi Mistrzów UEFA, w której występują Bayern i Manchester, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Bayern Monachium – Manchester United

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się w środę o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Premium 1 Polsat Sport Premium 1 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus