W końcu, powróciła długo wyczekiwana Liga Mistrzów UEFA. Za nami pierwsze mecze nowej edycji Champions League. W środowy wieczór Bayern Monachium podejmie Manchester United. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w tym spotkaniu.

Bayern Monachium – Manchester United (20.09, 21:00) – oficjalne składy na mecz

Bayern Monachium: Ulreich – Upamecano, Min-jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Laimer, Gnabry, Sane, Musiala, Kane



Manchester United: Onana – Lindelof, Martinez, Reguilon, Dalot, Casemiro, B. Fernandes, Rashford, Hojlund, Eriksen, Pellistri



Tego lata mistrzowie Niemiec wzmocnili pozycję, które potrzebowały poprawy. Do Bayernu Monachium dołączyli Harry Kane oraz Min-jae Kim. Drużynę opuścili piłkarze tacy jak: Sadio Mane, Benjamin Pavard i Lucas Hernandez. Mimo odejścia z klubu ważnych zawodników, Bayern dokonał godnych następstw wspomnianych wcześniej graczy. Jedenastka Bawarczyków prezentuje się bardzo solidnie i jak co roku wymieniani są w gronie faworytów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów UEFA. Mistrzowie Niemiec obecnie zajmują drugie miejsce w Bundeslidze z dorobkiem 10. pktów. Portal Transfermarkt wycenia zespół Bayernu Monachium na prawie miliard euro.

Manchester United nie może zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. Zespół Erika Ten Haga zajmuje dopiero trzynaste miejsce w Premier League z dorobkiem 6. pktów. Czerwone Diabły tego lata sprowadziły Andre Onane, Masona Mounta oraz Rasmusa Hojlunda. Portal Transfermarkt oszacował wartość zespołu z Old Trafford na prawie 900 mln euro.

Bayern Monachium – Manchester United (20.09, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem w tym pojedynku jest zespół Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec grają przed własną publicznością i jak co roku są jednym z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Sprawdź szczegółową analizę meczu Bayern Monachium – Manchester United. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1.