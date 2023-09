Michał Probierz odpowiedział na pytania dziennikarzy

Michał Probierz w środę został oficjalnie ogłoszony jako nowy trener reprezentacji Polski. Były szkoleniowiec młodzieżowej drużyny Biało-Czerwonych został zaprezentowany mediom oraz odpowiedział na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej.

Konferencja Michała Probierza

Fernando Santos po sześciu meczach został zwolniony ze stanowiska trenera reprezentacji Polski. W środę prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił, że nowym selekcjonerem naszej kadry narodowej został Michał Probierz. Trener Biało-Czerwonych na starcie zaapelował do kibiców aby nie oceniali negatywnie jego wyboru na stanowisko selekcjonera. Wybór byłego szkoleniowca Jagiellonii Białystok wywołał poruszenie wśród fanów reprezentacji. Probierz zaznaczył, że liczy na awans Polaków na Euro 2024 oraz podziękował za zaufanie prezesowi PZPN.

,,Mam taki apel na początek. Rzadko się zdarza, żeby zacząć pracę i słyszeć tyle negatywnych opinii. Chcę dać zawodnikom spokój pracy, aby z radością przyjeżdżali na zgrupowania reprezentacji Polski. Chcemy awansować na EURO. Wiem, że jestem osobą kontrowersyjną i dla wielu nie byłem oczywistym, ale chcę podziękować Prezesowi i Zarządowi za zaufanie” – powiedział Michał Probierz.



Selekcjoner zaznaczył, że wbrew szerszej opinii publiczności nie jest trenerem, który tylko krzyczy i wyzywa piłkarzy. Stwierdził, że wielu zawodników ucieszyło się z przejęcia reprezentacji przez 50-latka. Probierz zdaje sobie sprawę, że jego wybór na stanowisko trenera Biało-Czerwonych jest odbierany kontrowersyjnie przez media oraz, że nie prowadził najlepszych drużyn w Polsce, które biją się o najwyższe cele. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że przemawia za nim spory bagaż doświadczenia podczas jego przygody z ławką trenerska.

,,Ja nie jestem trenerem, który tylko krzyczy i wyzywa piłkarzy. Apelowałbym po prostu o obiektywizm. Wielu zawodników z reprezentacji wysyłało mi SMS-y, że cieszy się z tego wyboru. Nie zgodzę się z takimi opiniami, że decydowało kolesiostwo. Pojawia się zarzut, że nie osiągałem sukcesów, ale przypominam, że nie prowadziłem nigdy ani Legii, ani Lecha. Osiągałem dobre wyniki z zespołami ze środka tabeli albo z jej końca. Zdaję sobie sprawę, że mogę być wyborem kontrowersyjnym, ale prosiłbym, aby państwo pamiętali, że pracowałem prawie 20 lat na to, gdzie teraz jestem. Nie jestem przypadkowym trenerem. Prosiłbym, abyście oceniali mnie po wynikach. Nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że jestem negatywną osobą. W moim życiu bardzo często miałem tak, że z kimś się spotykałem i słyszałem, że jestem zupełnie inny niż odbierano mnie wcześniej przez media” – skomentował selekcjoner reprezentacji Polski

Nowy trener powiedział, że kapitanem reprezentacji w dalszym ciągu pozostanie Robert Lewandowski. 50-latek zaznaczył również, że w jego drużynie wszyscy piłkarze, którzy prezentują odpowiedni poziom mają szanse otrzymać powołanie do kadry.

Nie będziemy robić rewolucji i nie odsuniemy z żadnej formie Roberta Lewandowskiego. Jest kapitanem i nie będziemy wszystkiego nagle burzyć. Na boisku musimy podejmować większe ryzyko i piłkarze muszą podejmować pojedynki, wolnych przestrzeni. Wierzę, że uda się to wypracować. Żaden zawodnik nie jest skreślony. Jak piłkarz będzie się wyróżniał to będzie dostawał powołania” – zaznaczył 50-latek.



Michał Probierz zdaje sobie sprawę, że średnia wieku naszej kadry narodowej jest wysoka. Trener zamierza wprowadzić do składu młodych zawodników.

,, Trzeba pamiętać, że ta grupa zawodników się starzeje – jak my wszyscy. Nie chcemy patrzeć czy ktoś jest młody, czy stary – to ma być reprezentacja, na którą dobrze się patrzy. Każdy chciałby grać ofensywną piłkę. Jest taki moment, że w wielu kadrach następuje zmiana pokoleniowa. Jak ta reprezentacja była na topie to wszyscy zawodnicy grali w bardzo dobrych klubach. To pokolenie się zmienia. Musimy dołożyć do tej grupy głodnych zawodników, którzy będą reprezentować godnie reprezentację Polski. Dopasujemy system do naszych piłkarzy, aby wykorzystać atuty, które mają Robert Lewandowski czy Piotrek Zieliński. Ci, co ubiorą koszulki, będą wiedzieć, że kadra to dobro narodowe” – oznajmił trener reprezentacji Polski.

Fot. PressFocus